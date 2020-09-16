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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مصر تشارك فى اجتماع الاتحاد الدولى للاتصالات المختص بالذكاء الاصطناعى

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:09 م
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت
طارق عتمان
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شاركت مصر، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في اجتماع الفريق المتخصص المعني بالذكاء الاصطناعي لأغراض القيادة الذاتية والقيادة المساعَدة، الذي ينظمه قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات عبر الإنترنت يومي 16 و17 سبتمبر.

ويهدف الاجتماع إلى دعم أنشطة التقييس للخدمات والتطبيقات التي تتيحها أنظمة الذكاء الاصطناعي في القيادة الذاتية والقيادة المساعَدة، كما سيركز على التقييم السلوكي للذكاء الاصطناعي المسئول عن مهمة القيادة الديناميكية وفقًا لاتفاقية السير على الطرق لعامي 1949 و1968 التابعة للفرقة العاملة المعنية بسلامة المرور في الطرق باللجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا.

هذا ويهدف الفريق المتخصص إلى تحقيق تنسيق دولي بشأن تعريف الحد الأدنى لأداء أنظمة الذكاء الاصطناعي (مثل الذكاء الاصطناعي كسائق).

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للاتصالات تأسس عام 1865 وهو هيئة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تختص بالقضايا المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وهو إحدى أقدم الهيئات العالمية الموجودة.

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