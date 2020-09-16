فتحي سليمان: الإخوان خانوا الجيوش العربية في حرب 48 لصالح العدو

قال الروائي فتحي سليمان، إن أهم فضيحة يتذكرها للإخوان هي إخفاء سلاح حرب 48 السليم في منزل الفتوة إبراهيم كروم ببولاق أبو العلا، خلف سينما رويال.وأضاف في تصريحات خاصة لــ"الدستور": "هذا السلاح الذي ظل حتى حرب 56 إلى أن أدرك الفتوة المجدع إبراهيم كروم أن الإخوان لا يضمرون الخير لمصر بل كل الشر٬ فذهب إلى المقر الرئاسي وطلب مقابلة الزعيم ناصر وأبلغه عن المخبأ٬ وجاءت سيارات الشرطة العسكرية ووجدت صناديق الأسلحة والذخيرة سليمة بشحم مصانعها، ويومها أدرك الشعب المصري أن جماعة البنا الساعاتي المغربي المشكوك في إسلامه هي وبال عليهم وخنجر في ظهر الوطن".وتابع صاحب رواية "شاي باللبن في الزمالك": "السلاح المسروق من حرب 48 وسليم 100 % وذلك يعني أن الإخوان كانوا في حرب 48 يعملون لصالح العدو وليس لصالح الجيوش العربية لتحرير فلسطين٬ وأصروا على أن يكونوا في الصفوف الأولى ولهم قيادة ذاتية من مرشدهم٬ ووقتها مات الشهيد الضابط أحمد عصمت دون معرفة الأسباب، وكانت هناك اختراقات عديدة للجيش العربي من جهة جبهة الإخوان".