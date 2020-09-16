رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 16 سبتمبر 2020 الموافق 28 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سلطات مدريد تعتزم إعلان قيود جديدة فى ظل ارتفاع الإصابات بكورونا

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:17 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
أ ش أ
طباعة
تعتزم السلطات الإسبانية في العاصمة "مدريد" إعلان قيود جديدة لمكافحة فيروس كورونا المستجد يوم الجمعة المقبل، في ظل التعامل مع زيادة عدد الإصابات في البلاد.

وألقت رئيسة الحكومة الإقليمية لمدريد، إيزابيل دياز أيوسو، باللوم جزئيًا في ارتفاع الإصابات في العاصمة على السكان المهاجرين، موضحة أن "تفشي الفيروس سببه بصورة جزئية طريقة حياة المهاجرين بمدريد وكثافة السكان في تلك المقاطعات".

وسجلت إسبانيا أكثر من 30 ألف حالة وفاة منذ بداية تفشي الفيروس، وأكثر من 600 ألف حالة إصابة، وتمثل العاصمة "مدريد" نحو ثلث جميع حالات الإصابة الجديدة، وفقًا لبيانات وزارة الصحة الإسبانية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

موضوعات متعلقة

القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته «زينب»

الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو سيدة الأقصر المكبّلة

السيسي لقوى الشر: «كفوا ألسنة الكذب والتشكيك عنا»

المرحلة الثالثة.. موعد تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة 2020

الصور

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

الأكثر قراءة

السيسي لقوى الشر: «كفوا ألسنة الكذب والتشكيك عنا»

السيسي: والله العظيم اللي بنعمله ده ما يتعملش.. ومستعد اتحاسب

بيان إبراهيم منير يكشف انشقاقات الجماعة.. والشباب: «راجل خرونج»

سائق أتوبيس يدهس ضابط مرور على دائري قليوب

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

سر الشال الفلسطيني الذي أهداه ياسر عرفات للفنانة نادية لطفي

شادية عن عماد حمدي: «ثرثار ومزعج» والأخير: «متعجرفة وعنيدة»

بين اليونان والسويس.. كواليس مباراة انتهت قبل أن تبدأ

«جاتني حالة قرف».. اعترافات نبيلة عبيد عن أزمتها في مسلسل أم كلثوم

نجم الساعة

«اللعبة القذرة».. أحمد حسن وزينب يتاجران بابنتيهما لجمع الأموال

منوعات

كيفية غسل الأقنعة القماشية

العلماء يكتشفون حيوانات منوية عمرها أكثر من 100 مليون سنة

دراسة: توتر الأمهات يمكن أن يؤثر سلبيا على أطفالهن مدى الحياة

4 خرافات شائعة عن الأطعمة

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
صورةُ مصرَ
منى رجب
مصر فيها ناس حلوة
لواء. محسن الفحام
سلام للسودان
القس. رفعت فكرى
ازرع أمانة تحصد نجاحًا
المزيد

الثقافة

فتحي سليمان: الإخوان خانوا الجيوش العربية في حرب 48 لصالح العدو

خالد إسماعيل: «الإخوان» تعادي الوطن والدين وتعمل لحساب نفسها

خبراء: المصريون القدماء عرفوا الأيام السعيدة والنحسات

محمد سليم شوشة: تاريخ الإخوان سلسلة من الأكاذيب والمكائد