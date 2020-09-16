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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الأسبوع بـ 60 ألف جنيه.. سقوط شبكة للزواج العرفي عبر «فيسبوك»

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 03:45 م
زواج عرفي
زواج عرفي
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط شاب وسيدة؛ يروجان لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر «فيس بوك» في الجيزة.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب وجود إحدى الصفحات الإلكترونية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» تحوي على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التي يبدي من خلالها المُعلن استعداده لإحضار فتاة لمُمارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي لمدة أسبوع تحت ستار الزواج العرفي.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها أحد الأشخاص مقيم بالدقهلية وله محل إقامة آخر بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبصحبته إحدى السيدات مقيمة بالجيزة، حال تواجدهما بمنطقة الدقي.

وبمواجهتهما أقر المتهم الأول بقيامه بتسهيل واستغلال المتهمة الثانية في الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت تحت ستار الزواج العرفي محدد المدة مقابل مبلغ مالي قدره 60 ألف جنيه لمدة أسبوع.

وأضاف بأنه قد أنشأ تلك المُشار إليها لذات الغرض، كما أقرت المتهمة الثانية باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب من خلال المتهم الأول نظير مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهما.

عثر بحوزتهما على «هاتفان محمول، محمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة تؤكد نشاطهما، مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى».

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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