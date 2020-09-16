زيادة الحركة الجوية بين المطارات المصرية والسعودية قريبًا

كشف مصدر مسئول بمطار القاهرة الدولي، زيادة الحركة الركابية والجوية بين المطارات المصرية والسعودية، خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب موافقة السلطات السعودية على إعادة الحركة الملاحية بمطاراتهابعد تعليق استغرق عدة أسابيع نتيجة انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد القاتل " كوفيد- 19 " بمختلف أنحاء العالم.وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن شركة مصر للطيران بدأت فى تسيير رحلاتها إلى بعض مطارات المملكة العربية السعودية لنقل الركاب المصريين الراغبين فى العودة مرة أخرى إلى مواقع عملهم هناك، وفقا للتدابير والضوابط التي وضعتها سلطة الطيران المدنى السعودى.وأشار المصدر، إلى أنه من المقرر خلال الفترة المقبلة زيادة الحركة الركابية والجوية لرحلات شركات الطيران المصرية والسعودية، سواء الخاصة أو الحكومية، فى ظل الكثافة العمالية الهائلة التى تعمل بمؤسسات المملكة العربية السعودية، وحرص آلاف السعوديين لزيارة القاهرة والمدن السياحية مع اقتراب فصل الشتاء.وكانت شركة مصر للطيران قد وجهت تعميما في ضوء التعليمات الصادرة من هيئة الطيران المدني السعودي، يفيد بأنه تقرر السماح بالسفر من وإلى المملكة العربية السعودية وذلك للمسافرين من: المواطنين السعوديين ومرافقيهم من غير السعوديين أو أزواجهم وأطفالهم من غير السعوديين، أما بالنسبة لغير السعوديين الحاصلين على تأشيرات خروج وعودة عمل زيارة سارية أو حاملي تأشيرة إقامة سارية، كما يجب على جميع المسافرين ضرورة تقديم ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 48 ساعة على الأكثر من الإقلاع من المطارات المصرية.