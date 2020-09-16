رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 16 سبتمبر 2020 الموافق 28 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

زيادة الحركة الجوية بين المطارات المصرية والسعودية قريبًا

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:18 م
الحركة الجوية
الحركة الجوية
محمود السعدى
طباعة
كشف مصدر مسئول بمطار القاهرة الدولي، زيادة الحركة الركابية والجوية بين المطارات المصرية والسعودية، خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب موافقة السلطات السعودية على إعادة الحركة الملاحية بمطاراتها
بعد تعليق استغرق عدة أسابيع نتيجة انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد القاتل " كوفيد- 19 " بمختلف أنحاء العالم.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن شركة مصر للطيران بدأت فى تسيير رحلاتها إلى بعض مطارات المملكة العربية السعودية لنقل الركاب المصريين الراغبين فى العودة مرة أخرى إلى مواقع عملهم هناك، وفقا للتدابير والضوابط التي وضعتها سلطة الطيران المدنى السعودى.

وأشار المصدر، إلى أنه من المقرر خلال الفترة المقبلة زيادة الحركة الركابية والجوية لرحلات شركات الطيران المصرية والسعودية، سواء الخاصة أو الحكومية، فى ظل الكثافة العمالية الهائلة التى تعمل بمؤسسات المملكة العربية السعودية، وحرص آلاف السعوديين لزيارة القاهرة والمدن السياحية مع اقتراب فصل الشتاء.

وكانت شركة مصر للطيران قد وجهت تعميما في ضوء التعليمات الصادرة من هيئة الطيران المدني السعودي، يفيد بأنه تقرر السماح بالسفر من وإلى المملكة العربية السعودية وذلك للمسافرين من: المواطنين السعوديين ومرافقيهم من غير السعوديين أو أزواجهم وأطفالهم من غير السعوديين، أما بالنسبة لغير السعوديين الحاصلين على تأشيرات خروج وعودة عمل زيارة سارية أو حاملي تأشيرة إقامة سارية، كما يجب على جميع المسافرين ضرورة تقديم ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 48 ساعة على الأكثر من الإقلاع من المطارات المصرية.

موضوعات متعلقة

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالقاهرة 2021

أحمد حسن وزينب: بنخاف على بنتنا وبناخد فلوس من «يوتيوب» قبل ولادتها

الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو سيدة الأقصر المكبّلة

بيان إبراهيم منير يكشف انشقاقات الجماعة.. والشباب: «راجل خرونج»

الصور

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

الأكثر قراءة

السيسي لقوى الشر: «كفوا ألسنة الكذب والتشكيك عنا»

السيسي: والله العظيم اللي بنعمله ده ما يتعملش.. ومستعد اتحاسب

بيان إبراهيم منير يكشف انشقاقات الجماعة.. والشباب: «راجل خرونج»

سائق أتوبيس يدهس ضابط مرور على دائري قليوب

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

سر الشال الفلسطيني الذي أهداه ياسر عرفات للفنانة نادية لطفي

شادية عن عماد حمدي: «ثرثار ومزعج» والأخير: «متعجرفة وعنيدة»

بين اليونان والسويس.. كواليس مباراة انتهت قبل أن تبدأ

«جاتني حالة قرف».. اعترافات نبيلة عبيد عن أزمتها في مسلسل أم كلثوم

نجم الساعة

«اللعبة القذرة».. أحمد حسن وزينب يتاجران بابنتيهما لجمع الأموال

منوعات

كيفية غسل الأقنعة القماشية

العلماء يكتشفون حيوانات منوية عمرها أكثر من 100 مليون سنة

دراسة: توتر الأمهات يمكن أن يؤثر سلبيا على أطفالهن مدى الحياة

4 خرافات شائعة عن الأطعمة

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
صورةُ مصرَ
منى رجب
مصر فيها ناس حلوة
لواء. محسن الفحام
سلام للسودان
القس. رفعت فكرى
ازرع أمانة تحصد نجاحًا
المزيد

الثقافة

فتحي سليمان: الإخوان خانوا الجيوش العربية في حرب 48 لصالح العدو

خالد إسماعيل: «الإخوان» تعادي الوطن والدين وتعمل لحساب نفسها

خبراء: المصريون القدماء عرفوا الأيام السعيدة والنحسات

محمد سليم شوشة: تاريخ الإخوان سلسلة من الأكاذيب والمكائد