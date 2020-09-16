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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

خالد إسماعيل: «الإخوان» تعادي الوطن والدين وتعمل لحساب نفسها

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 03:39 م
خالد إسماعيل
خالد إسماعيل
نضال ممدوح
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قال الروائي خالد إسماعيل، إن كلمة الإخوان تعنى «الكذاب»٬ لأن الدرس الأول الذى يتعلمه العضو المنتسب للجماعة هو: «لو سألك أهلك كنت فين قل لهم أي حاجة غير إنك كنت فى اجتماع»، ومن هذا الدرس تنمو بداخل الإخواني عقيدة الكذب.

وتابع في تصريحات لـ«الدستور»: «لم أندهش عندما سمعت عصام العريان القيادى الإخوانى وهو يطلق الأكاذيب طوال أيام ثورة 25 يناير، وهو بالطبع لا يرى فى الكذب عيبا ولا حراما ولا جريمة، فنحن (أغيار) لا ننتمي لهذه الجماعة التي تلقن أعضائها أفكارا منها أن المسلم العادى الذى ليس عضوا فى الجماعة يجوز سرقة حقوقه ويجوز انتهاك حرمته فهو أقل إيمانا من العضو الإخوانى٬ وهذا ما سماه كبيرهم سيد قطب الاستعلاء الإيماني وهو نفسه الذى كفر كل المسلمين واعتبر نفسه مسئولا عن (تعبيد) الناس لرب العالمين٬ وكأنه نبي مرسل من قبل المولى عز وجل».

وتابع: «لن يغفر التاريخ للمقتول حسن البنا محاولته إثارة الفتنة بين المصريين عندما كتب فى مجلة الجماعة مطالبا بعودة نظام الجزية وفرضه على المسيحيين٬ وهو النظام الذى ألغاه الخديو سعيد في منتصف القرن التاسع عشر وأصبح من حق الأقباط الالتحاق بالخدمة العسكرية، لكن البنا العميل البريطاني الممول من المخابرات البريطانية كان يهدف إلى شق الصف الوطنى، وتصدى له القمص سرجيوس أحد خطباء ثورة 1919، وفشلت خطة البنا الذي كان يعمل ضد المصريين جميعا وكان ينفذ رغبة الملك فاروق والاحتلال البريطانى بمطالبته السخيفة بعودة فرض الجزية على المسيحيين فى القرن العشرين عقب انصهار الجماعة الوطنية من خلال حزب الوفد وتشكيل جبهة وطنية استهدفت تحرير مصر من جيش الاحتلال».

وأردف: «الإخوان جماعة تعادي الوطن والدين وتعمل لحساب نفسها ولا تعترف بمعنى الوطن لأن عقيدتها تقوم على أن الوطن مجرد حفنة تراب عفنة وهذه هى تعاليم معلمهم الإرهابى الأكبر سيد قطب».

وختم: «لو تأملنا طريقة اختيار الجماعة لأعضائها، سوف نجدها طريقة تقوم على انتقاء العناصر المحرومة اجتماعيا وثقافيا حتى يسهل السيطرة عليها، وأول ما تستهدفه الجماعة هو القضاء على عقول منتسبيها من خلال ما يسمونه مبدأ السمع والطاعة، وعموما هى جماعة انكشف أمرها وافتضح والشعب المصرى لم يعد يثق فى خطابها المزيف».

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