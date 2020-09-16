ناصر الخليفي يعترف بترتيبه لقاء بين أمير قطر وأمين عام «فيفا»

اعترف القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومجموعة «بي إن سبورت» الإعلامية القطرية، اليوم الأربعاء، بأنه رتب لقاء بين أمير قطر وأمين عام «فيفا» السابق.ويواجه "الخليفي" تهم التحريض على سوء الإدارة وخيانة الأمانة، ولليوم الثاني على التوالي، مثل "الخليفي" وجيروم فالك أمام القضاء السويسرى، وسط غياب المتهم الثالث، وفق ما أفادت به فضائية العربية في خبر عاجل.يذكر أن الأمين العام السابق للاتحاد الدولى لكرة القدم، و"الخليفي"، كانا قد مثلا أمام القضاء السويسري يوم الاثنين الماضي، للمحاكمة في الفضيحة الكروية التي هزت العالم، ووجهت إليهما اتهامات في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التليفزيوني لنهائيات كأس العالم 2026 و2030.وتتركز الأضواء على "فالك"، الذراع اليمنى لرئيس الاتحاد الدولى السابق السويسري جوزيف بلاتر، المعنى بقضيتين منفصلتين حول حقوق النقل التلفزيوني، ويواجه عقوبة سجن تصل إلى 5 سنوات في حال ثبتت إدانته.