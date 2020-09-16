«آراب نيوز»: قمع أردوغان يثير ذعر أكراد تركيا

أكدت صحيفة "آراب نيوز" البريطانية، أن قمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يثير ذعر الأكراد وسط تهديدات كبرى لهم.وتابعت أن حملات القمع ضد الأكراد مستمرة في جميع أنحاء تركيا في جميع أنحاء البلاد، ووقع ضحيتها سياسيون منتخبون وجنود وحتى عمال موسميون.وأمس الثلاثاء، حكم على سري ساكيك، النائب السابق عن حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد ورئيس بلدية إقليم أجري الشرقي السابق، بالسجن لمدة خمس سنوات وعشرة أشهر بتهم تتعلق بالإرهاب.وتركزت القضية على بيان صحفي أدلى به قبل خمس سنوات بشأن اشتباكات بين حزب العمال الكردستاني المحظور والجيش التركي.وتم اتهامه بـ "مساعدة حزب العمال الكردستاني عن طيب خاطر" و"القيام بالدعاية الإرهابية"، رغم أنه كان ضمن مجموعة من 250 شخصًا، من بينهم العديد من السياسيين الأكراد وممثلي المنظمات غير الحكومية، لدعوة الحكومة لاستئناف المفاوضات مع حزب العمال الكردستاني لإنهاء العنف.وفي الأسبوع الماضي، حُكم على نائبة حزب الشعوب الديمقراطي رمزية طوسون بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة الإرهاب بعد اتهامها بتقديم الخدمات الطبية لأعضاء حزب العمال الكردستاني المصابين خلال اشتباكات في محافظة ديار بكر في عام 2016.وانتهت هدنة قصيرة بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني في صيف 2015، مما فتح الطريق أمام اشتباكات عنيفة في المحافظات الجنوبية الشرقية والشرقية من البلاد حيث يقيم الأكراد بشكل أساسي.وفي مكان آخر، دوجان جيتين، جندي تركي يبلغ من العمر 20 عامًا من أصل كردي، تعرض للاعتداء خلال خدمته العسكرية الإلزامية من قبل جنديين آخرين، وتعرض للإهانة من قبل قائده، الذي وصفه بأنه "إرهابي وطعن بالظهر" بسبب استخدامه اللغة الكردية في تركيا.