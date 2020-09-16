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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أكبر قاعة مسرح.. تفاصيل مجمع فنون جامعة حلوان الذي افتتحه السيسي

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 03:57 م
مجمع فنون جامعة حلوان
مجمع فنون جامعة حلوان
إسراء جمال
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شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، افتتاح مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان، وذلك عبر الفيديو كونفرانس، وذلك ضمن عدة افتتاحات لمشاريع قومية بالدولة، بحضور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأزاح الستار الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة برفع الستار عن المجمع الذي يشرف عليه الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي للمجمع.

ويضم مشروع مجمع الفنون والثقافة مبنى العروض الفنية ويشمل المسرح الكبير الذى يضم واحدة من أكبر قاعات المسرح في مصر بـ 1404 مقاعد «980 بالصالة الرئيسية و424 بالبلكون» كما تضم القاعة خشبة المسرح بمساحة 600 متر مربع.

كما يحوي المجمع قاعات للمؤتمرات والندوات الثقافية وعددها 6 قاعات ملحقة بقاعة المسرح الكبير بمبنى العروض الفنية والتى تم إعدادها على أعلى مستوى تقني بالإضافة إلى قاعات للأنشطة الثقافية والفنية وورش العمل، كما يشمل المشروع مبنى العروض المتحفية ويضم مجموعة من المتاحف المتخصصة ومتحف الفن المعاصر ولأول مرة متحف تاريخي لجامعة حلوان.

وأنشئ مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان ليكون منارة للفكر والإبداع تشجع على التفاعل الثقافي والفني لشباب الجامعات والجمهور بصفة عامة.

ويهدف هذا المجمع الكبير إلى خلق بيئة ثقافية فنية علمية اجتماعية تساعد على اكتشاف المواهب ورعايتها وتقديمها للمجتمع، كما يهدف لربط النشاط العلمي والفني والثقافي بالجامعات والهيئات المصرية والدولية، وتعميق الانتماء وحب الوطن بدعم الشباب فكريًا وثقافيًا.
مجمع فنون جامعة حلوان
مجمع فنون جامعة حلوان

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