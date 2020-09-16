وزير الاتصالات: 400 مليون جنيه لتدريب 115 ألف شاب رقميًا

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، عن أن الدولة ستتحمل تكلفة تدريب نحو 115 ألف شاب وخريج خلال العام المالي الجاري بقيمة تصل إلى 400 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن أبرز مجالات التدريب المتاحة علوم البيانات والبرمجة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والبرامج المدمجة وبناء وتصميم المواقع والمنصات الرقمية.وقال الوزير، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن الوزارة ستطلق حملة توعية كبيرة بأهمية التدريب والتأهيل للشباب على أدوات تكنولوجيا المعلومات الحديثة، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت سوقًا كبيرة، وخلق هذه الكفاءات البشرية سيلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية والعالمية.وأكد الوزير أنه جارٍ الاتفاق وعقد مجموعة من الشركات مع كبرى الجامعات العالمية المتخصصة في هذا الشأن لتوفير منصات رقمية ببرامج التدريب للشباب على مستوى الجمهورية، موضحًا أن الوزارة تستعد أيضًا لتنفيذ مبادرة بناة مصر الرقمية بهدف تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، والتي سيتم إطلاقها مع بداية العام المقبل.وقال الوزير إن المبادرة الجديدة ستشمل برامج تدريبية متعددة وتخصصات جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالشراكة مع كبرى الجامعات الدولية المتخصصة لتوطين التكنولوجيا وفتح مجالات جديدة للشباب للتعلم عن بعد وتأهيلهم إلى سوق العمل المحلي والإقليمي موضحًا أهمية التوسع في التدريب عن بعد.وأضاف الوزير أن المستهدف إنشاء عدد من الجامعات المتخصصة والكليات الحديثة وخاصة مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني والهندسة وتكنولوجيا الأعمال وإنترنت الأشياء والفنون الرقمية ومنها مشروع إنشاء جامعة مصر المعلوماتية ومدينة المعرفة الرقمية بالعاصمة الإدارية الجديدة.وقال الوزير إن عدد المسجلين للتدريب بهذه البرامج وصل إلى نحو 170 ألف متدرب وجار مضاعفة الأعداد خلال العام المقبل، كما تمت إتاحة برامج تدريبية لـ20 ألف مستفيد في مجالات التقنية، وإبداع وريادة الأعمال.