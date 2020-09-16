السيسي يطلق اسم شينزو آبى على المرحلة الثالثة بالجامعة اليابانية

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي اسم شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني السابق، على المرحلة الثالثة الجديدة من المجمع العلمي بالجامعة المصرية اليابانية.وقال الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات التعليمية فى برج العرب بالإسكندرية: "أطلق على المرحلة الثالثة الجديدة اللي هيتم إنشاؤها مجمع شينزو آبي في هذه الجامعة".