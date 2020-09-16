السيسي يفتتح عددًا من المنشآت التعليمية عبر «فيديو كونفرانس»

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من الكليات والمنشآت التعليمية في مختلف المحافظات عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، خلال الاحتفالية الخاصة بافتتاح الجامعة المصرية اليابانية في الإسكندرية.وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أنه كان حريصًا على أن يروي مجموعة من الشباب المشارك في برامج التدريب التابعة لوزارة الاتصالات تجربتهم لشباب الجامعات والمعاهد المختلفة.وقال السيسي: «الدولة مستعدة لتوفير التعليم والتأهيل المطلوب وعلى الشباب مساعدتنا على الدراسة وتجهيز أنفسهم حتى تجد نفسك في سوق العمل ونافع لنفسك وأسرتك.. وأشكركم وأشكر من يسعى لتأهيل نفسه».