نظام تجريبي جديد لشركة كروت التموين الذكية بالجيزة أكتوبر المقبل

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، لأول مرة، في تطبيق نظام جديد لشركة الكروت الذكية "إفيت" لماكينات بدالي التموين ومشروع جمعيتي في محافظة الجيزة، على أن تفعل بدءا من شهر أكتوبر المقبل.وقال محمد راشد، عضو مجلس إدارة شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه يتم حاليا تغيير سيستم ماكينات الصرف للبقاليين ومشروع جمعيتي من شركة "سمارت" إلى شركة "إفيت"، لصرف مقررات التموين وفارق نقاط الخبز في محافظة الجيزة كأول محافظة يتم تطبيق السيستم الجديد بها.وأضاف، أنه سيتم تطبيق السيستم الجديد لمدة شهرين تجريبيا، مؤكدا أن هناك تغيير في "السوفت وير" للشبكة الجديدة وتطوير شامل وتحديث لجميع أنظمتها.وتابع أن الغرفة التجارية بالجيزة ستقوم من خلالها استضافة اي تاجر تمويني لتغيير السيستم له بدءا من يوم السبت المقبل علي أن يتم التفعيل في شهر أكتوبر المقبل.