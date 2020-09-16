توقيع الكشف الطبي على 1496 بقرية جبل الطير في المنيا

نظمت مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية بقرية جبل الطير التابعة لمركز سمالوط شمال المحافظة، على مدار يومين متتاليين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالاهتمام بمواطني المحافظة وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان، ضمن مبادرة حياة كريمة، بهدف توفير الرعاية الصحية للمواطنين وتقديم العلاج والأدوية اللازمة لهم.أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 1496 حالة مترددة، وكان توزيع التخصصات 270 حالة جراحة، و413 حالة أطفال، و237 حالة جلدية، و179 باطنة، و148 قلب، و90 أسنان، و91 نساء، و68 تنظيم أسرة، بالإضافة إلى إجراء 112 تحليل مختلف، و48 حالة موجات صوتية، و7 أشعة سينية.وأضاف وكيل وزارة الصحة أن القافلة تضمنت أيضًا عقد ندوة صحية تثقيفية، وتم إجراء فحص عشوائي لـ134 للكشف المبكر عن الضغط والسكر، وإجراء عملية خلع أسنان لعدد 4 حالات، وتحويل 33 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج.