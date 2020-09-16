رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 16 سبتمبر 2020 الموافق 28 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

تعرف على سبب وجود رقم قومى لكل شقة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 02:40 م
شقق
شقق
شيماء دهب
طباعة
في ظل تعامل الدولة مع مخالفات البناء وعدم السماح بالتخلف عن تقديم التصالح بل وإعطاء مهلة شهرين بعد التقديم لبدء سداد المبالغ المطلوبة، تستمر تسهيلات الحكومة في تخفيض رسوم المخالفات بعدد من المحافظات، كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات له سابقة عن وجود رقم قومي لكل شقة من خلال تسجيلها بالشهر العقاري بترتيب عليه صدور رقم قومي خاص بها، فما الهدف من تسجيل الشقة برقم قومي؟.

الهدف كما أعلن رئيس مجلس الوزراء هو تسهيل الخدمات الحكومية الخاصة بالشقة بل سيتم توقف تعاملات البيع وخلافه دون وجود الرقم.

وتكمن أهمية الشهادة الصادرة للشقة ورقمها القومي في أى تعامل فيما بعد، حيث سيتم إصدار إيقاف التعامل مع أي شقة لا تمتلك رقمًا قوميًا.

يذكر أن وزارة التنمية المحلية وجهت لكل الإدارات المحلية لاستلام جميع الطلبات بغض النظر عن استكمال الأوراق أو لا ونسلم للمواطن نموذج 3، مؤكدين على أنه بمجرد استلام المواطن النموذج سوف يتم وقف أي عمل ضد صاحب العقار.

موضوعات متعلقة

السيسي: والله العظيم اللي بنعمله ده ما يتعملش.. ومستعد اتحاسب

خاص.. سر رحيل كارتيرون عن الزمالك ورسالته الأخيرة

سائق أتوبيس يدهس ضابط مرور على دائري قليوب

تقرير أمريكي: أكثر الأشياء سحرًا بالعالم «موجود في مصر»

الصور

image description

العرض الختامي لمسرحية سيد درويش بحضور حلمي بكر

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

الأكثر قراءة

السيسي: والله العظيم اللي بنعمله ده ما يتعملش.. ومستعد اتحاسب

بيان إبراهيم منير يكشف انشقاقات الجماعة.. والشباب: «راجل خرونج»

سائق أتوبيس يدهس ضابط مرور على دائري قليوب

«المركزى» يقرر استمرار إلغاء رسوم وعمولات السحب النقدى

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

سر الشال الفلسطيني الذي أهداه ياسر عرفات للفنانة نادية لطفي

شادية عن عماد حمدي: «ثرثار ومزعج» والأخير: «متعجرفة وعنيدة»

بين اليونان والسويس.. كواليس مباراة انتهت قبل أن تبدأ

«جاتني حالة قرف».. اعترافات نبيلة عبيد عن أزمتها في مسلسل أم كلثوم

نجم الساعة

«اللعبة القذرة».. أحمد حسن وزينب يتاجران بابنتيهما لجمع الأموال

منوعات

العلماء يكتشفون حيوانات منوية عمرها أكثر من 100 مليون سنة

دراسة: توتر الأمهات يمكن أن يؤثر سلبيا على أطفالهن مدى الحياة

4 خرافات شائعة عن الأطعمة

موسيتى يهزم فافرينكا فى بطولة إيطاليا للتنس المفتوحة

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
صورةُ مصرَ
منى رجب
مصر فيها ناس حلوة
لواء. محسن الفحام
سلام للسودان
القس. رفعت فكرى
ازرع أمانة تحصد نجاحًا
المزيد

الثقافة

صدور ديوان «لأنني أخشى الذاكرة» للشاعرة الفلسطينية منى المصدر

فرنسيس اليسوعي: أسدد دين من شجعوني على اكتشاف الأمثال الشعبية

«غرفة تخص المرء وحده».. فيرجينيا وولف تروى حكاية نون النسوة

«نزوح مريم» توثق «جحيم سوريا» الذي أججه الإخوان