تعرف على سبب وجود رقم قومى لكل شقة

في ظل تعامل الدولة مع مخالفات البناء وعدم السماح بالتخلف عن تقديم التصالح بل وإعطاء مهلة شهرين بعد التقديم لبدء سداد المبالغ المطلوبة، تستمر تسهيلات الحكومة في تخفيض رسوم المخالفات بعدد من المحافظات، كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات له سابقة عن وجود رقم قومي لكل شقة من خلال تسجيلها بالشهر العقاري بترتيب عليه صدور رقم قومي خاص بها، فما الهدف من تسجيل الشقة برقم قومي؟.الهدف كما أعلن رئيس مجلس الوزراء هو تسهيل الخدمات الحكومية الخاصة بالشقة بل سيتم توقف تعاملات البيع وخلافه دون وجود الرقم.وتكمن أهمية الشهادة الصادرة للشقة ورقمها القومي في أى تعامل فيما بعد، حيث سيتم إصدار إيقاف التعامل مع أي شقة لا تمتلك رقمًا قوميًا.يذكر أن وزارة التنمية المحلية وجهت لكل الإدارات المحلية لاستلام جميع الطلبات بغض النظر عن استكمال الأوراق أو لا ونسلم للمواطن نموذج 3، مؤكدين على أنه بمجرد استلام المواطن النموذج سوف يتم وقف أي عمل ضد صاحب العقار.