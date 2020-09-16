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الأربعاء 16 سبتمبر 2020 الموافق 28 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تؤكد التزامها بتنفيذ اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 02:24 م
طبقة الأوزون
طبقة الأوزون
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أكدت وزارة البيئة الصينية، اليوم الأربعاء، أنها تنفذ بنشاط اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون.

وقال نائب وزير البيئة الصيني "تشاو يينج مين" – في تصريح اليوم ببكين خلال مشاركته في الاحتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون- إن الصين كدولة نامية مسؤولة، تواصل جهودها لبناء حضارة إيكولوجية عالمية، وتشارك بنشاط في عملية الإدارة البيئية العالمية.

وأضاف "مين" أن الصين ستبذل جهودا مكثفة في المرحلة القادمة، لتعزيز تطبيق اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، مع الالتزام بدعم التعددية وتعزيز التعاون العالمي في صيانة البيئة الإيكولوجية، والتنفيذ الصارم للمهام المختلفة لبنود الاتفاقية لضمان تحقيق أهدافها، وترقية نظام الحوكمة وقدراتها بشكل شامل، والمساهمة في التنفيذ المستدام للاتفاقيات الدولية.

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