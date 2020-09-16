الشعب هيربي الإخوان.. «هاشتاج» يرد على كذب الإرهابية (تحليل بيانات)

"الإخوان تستخدم السلاح ضد المواطنين وحرق الممتلكات" بتلك العبارة أطل علينا الإعلامي أحمد موسى على قناة "صدى البلد"، واصفًا من خلالها صفات الخلايا الإخوانية التي ما زالت تعمل من أجل الإضرار بالشعب والدولة المصرية بعد إسقاط الشعب لحكمهم، بل وسعت بكل جهدها لاستعادة الحكم على مصر، لكن باستخدام القتل والحرق.وانطلاقًا من ذلك، أطلق "موسى" هاشتاجا جديد للرد على أكاذيب الإخوان، والتي اتخذتها طريقًا لهم لإشعال الشارع المصري، إلا أن المصريين لم يستقبلوا تلك الأكاذيب بالترحاب، بل تفاعلوا مع "هاشتاجات تويتر" الكاشفة لألاعيب الإخوان.وفيما يلي استخدمنا بعض أدوات تحليل موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لرصد تفاعل المغردين على " هاشتاج" المعروف بين المغردين باسم "#الشعب هيربي الإخوان".بحسب أداة "track my hashtag" كان نتيجة التحليل، اليوم الأربعاء، في ساعات الظهيرة، أنه تم نشر 71 تغريدة، وشاركها 52 مغردا، و618 ألف و741 هو عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى التغريدات المتفاعلة مع "الهاشتاج".وكانت عدد التغريدات التي حللتها الأداة نسبتها 22.54%، فيما كانت الردود على تلك التغريدات 11.27%، أما إعادة التغريد وصل إلى 66.20%.و باستخدام أداة "social search"، التي تقوم بتحليل أكثر من موقع تواصل اجتماعي تفاعل مع التغريدات، تصدر موقع "فكونتاكتي" النسبة الأكبر في التفاعل مع الهاشتاج، وذلك بنسبة 82%، وهو موقع للتواصل الاجتماعي يمكن الدخول إليه مجانًا، مشابه لموقع "فيسبوك"، يعدّ الموقع الأكثر شعبية في روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان، وله شعبية بين المستخدمين العرب، تأسس عام 2006 ويحتوي على الكثير من اللغات ومن بينها اللغة العربية ويسجل به أكثر من 100 مليون مستخدم شهريًا، ويليه موقع "تويتر" بنسبة 67%، ثم موقع "فيسبوك" بنسبة 9%.وبلغت ذروة التفاعل مع الهاشتاج في مواقع التواصل الاجتماعي في الساعة من 8 إلى 10 صباحًا، بحسب أداة "keyhole"، كانت نسبة الذكور المتفاعلون مع الهاشتاج أعلى من النساء، ومثل الذكور 98% في مقابل النساء 2%، وتم التغريد من خلال استخدام أجهزة الأندرويد بنسبة أعلى من الأجهزة الأخرى بواقع 75%.