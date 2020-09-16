«الأرصاد»: طقس مائل للحرارة غدا الخميس.. ورطوبة عالية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، طقس يتخلله شبورة مائية صباحا وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري نهارا، مع ارتفاع نسبة الرطوبة ما يزيد من الإحساس بالحرارة، مع رياح معتدلة تنشط أحيانا، معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.ويكون الطقس ليلا لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.- وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين إلا ربع، والرياح السطحية شمالية غربية.- وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلا ربع إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصرالعظمى الصغرىالقاهرة 35 23الاسكندرية 31 24وادى النطرون 35 23طنطا 34 23شبين الكوم 35 23دمنهور 33 24بلطيم 31 24مطروح 30 23السلوم 31 23سيوة 35 22بورسعيد 32 25دمياط 32 25الزقازيق 35 24المنصورة 34 23الاسماعيلية 36 22السويس 36 23العريش 34 22رفح 33 21راس سدر 37 25نخل 34 22نويبع 37 29طابا 35 26كاترين 35 21الطور 36 27شرم الشيخ 38 29الغردقة 38 28مرسى علم 37 28الفيوم 36 24بنى سويف 36 23المنيا 37 23اسيوط 38 23سوهاج 39 25قنا 41 26الاقصر 42 27اسوان 44 27ادفو 44 27ابوسمبل 44 28الوادى الجديد 42 24شلاتين 39 26ابورماد 38 27حلايب 35 27راس حدربه 35 28أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:العظمى الصغرىمكة المكرمة 43 29المدينة 43 27الرياض 41 25المنامة 39 31أبوظبى 42 29الدوحة 39 30الكويت 44 25دمشق 40 18بيروت 31 26عمان 36 20القدس 32 21غزة 32 24بغداد 44 25مسقط 34 28صنعاء 28 12الخرطوم 38 27طرابلس 28 22تونس 31 20الجزائر 28 21الرباط 25 18أنقرة 33 15اسطنبول 27 19اسلام اباد 35 22نيودلهى 37 27جاكرتا 34 24بكين 26 14كوالالمبور 32 25طوكيو 30 25أثينا 29 21روما 32 17باريس 30 17مدريد 28 18برلين 20 07لندن 22 13مونتريال 15 06موسكو 20 08نيويورك 26 16واشنطن 25 17نواكشوط 32 26اديس ابابا 22 12