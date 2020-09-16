«الأرصاد»: طقس مائل للحرارة غدا الخميس.. ورطوبة عالية
الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 02:23 م
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، طقس يتخلله شبورة مائية صباحا وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري نهارا، مع ارتفاع نسبة الرطوبة ما يزيد من الإحساس بالحرارة، مع رياح معتدلة تنشط أحيانا، معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.
ويكون الطقس ليلا لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
- وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين إلا ربع، والرياح السطحية شمالية غربية.
- وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلا ربع إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 35 23
الاسكندرية 31 24
وادى النطرون 35 23
طنطا 34 23
شبين الكوم 35 23
دمنهور 33 24
بلطيم 31 24
مطروح 30 23
السلوم 31 23
سيوة 35 22
بورسعيد 32 25
دمياط 32 25
الزقازيق 35 24
المنصورة 34 23
الاسماعيلية 36 22
السويس 36 23
العريش 34 22
رفح 33 21
راس سدر 37 25
نخل 34 22
نويبع 37 29
طابا 35 26
كاترين 35 21
الطور 36 27
شرم الشيخ 38 29
الغردقة 38 28
مرسى علم 37 28
الفيوم 36 24
بنى سويف 36 23
المنيا 37 23
اسيوط 38 23
سوهاج 39 25
قنا 41 26
الاقصر 42 27
اسوان 44 27
ادفو 44 27
ابوسمبل 44 28
الوادى الجديد 42 24
شلاتين 39 26
ابورماد 38 27
حلايب 35 27
راس حدربه 35 28
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
العظمى الصغرى
مكة المكرمة 43 29
المدينة 43 27
الرياض 41 25
المنامة 39 31
أبوظبى 42 29
الدوحة 39 30
الكويت 44 25
دمشق 40 18
بيروت 31 26
عمان 36 20
القدس 32 21
غزة 32 24
بغداد 44 25
مسقط 34 28
صنعاء 28 12
الخرطوم 38 27
طرابلس 28 22
تونس 31 20
الجزائر 28 21
الرباط 25 18
أنقرة 33 15
اسطنبول 27 19
اسلام اباد 35 22
نيودلهى 37 27
جاكرتا 34 24
بكين 26 14
كوالالمبور 32 25
طوكيو 30 25
أثينا 29 21
روما 32 17
باريس 30 17
مدريد 28 18
برلين 20 07
لندن 22 13
مونتريال 15 06
موسكو 20 08
نيويورك 26 16
واشنطن 25 17
نواكشوط 32 26
اديس ابابا 22 12
ويكون الطقس ليلا لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
- وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين إلا ربع، والرياح السطحية شمالية غربية.
- وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلا ربع إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 35 23
الاسكندرية 31 24
وادى النطرون 35 23
طنطا 34 23
شبين الكوم 35 23
دمنهور 33 24
بلطيم 31 24
مطروح 30 23
السلوم 31 23
سيوة 35 22
بورسعيد 32 25
دمياط 32 25
الزقازيق 35 24
المنصورة 34 23
الاسماعيلية 36 22
السويس 36 23
العريش 34 22
رفح 33 21
راس سدر 37 25
نخل 34 22
نويبع 37 29
طابا 35 26
كاترين 35 21
الطور 36 27
شرم الشيخ 38 29
الغردقة 38 28
مرسى علم 37 28
الفيوم 36 24
بنى سويف 36 23
المنيا 37 23
اسيوط 38 23
سوهاج 39 25
قنا 41 26
الاقصر 42 27
اسوان 44 27
ادفو 44 27
ابوسمبل 44 28
الوادى الجديد 42 24
شلاتين 39 26
ابورماد 38 27
حلايب 35 27
راس حدربه 35 28
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
العظمى الصغرى
مكة المكرمة 43 29
المدينة 43 27
الرياض 41 25
المنامة 39 31
أبوظبى 42 29
الدوحة 39 30
الكويت 44 25
دمشق 40 18
بيروت 31 26
عمان 36 20
القدس 32 21
غزة 32 24
بغداد 44 25
مسقط 34 28
صنعاء 28 12
الخرطوم 38 27
طرابلس 28 22
تونس 31 20
الجزائر 28 21
الرباط 25 18
أنقرة 33 15
اسطنبول 27 19
اسلام اباد 35 22
نيودلهى 37 27
جاكرتا 34 24
بكين 26 14
كوالالمبور 32 25
طوكيو 30 25
أثينا 29 21
روما 32 17
باريس 30 17
مدريد 28 18
برلين 20 07
لندن 22 13
مونتريال 15 06
موسكو 20 08
نيويورك 26 16
واشنطن 25 17
نواكشوط 32 26
اديس ابابا 22 12