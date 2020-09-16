«روحاني» تعليقًا على آلية الزناد الأمريكية: العقوبات ستفشل

علق الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاربعاء، على العقوبات الدولية الذي من المقرر تنفيذها في إطار آلية الزناد، وتحديدًا في 20 سبتمبر الحالي، معلنًا عن أنها ستفشل.ووفقًا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، قال روحاني خلال اجتماع لمجلس الوزراء، في إشارة لاقتراب الموعد النهائي لتفعيل "آلية الزناد"، إن يومي السبت والأحد القادمين سيكونان انتصارًا للشعب الإيراني، حسب وصفه.وتفرض "آلية الزناد"، التي قامت بتفعيلها الولايات المتحدة الشهر الماضي، إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران المنصوص عليها في القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن عقب الاتفاق النووي عام 2015.وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الشهر الماضي، عن أن الولايات المتحدة ستبدأ عملية مدتها 30 يومًا لإعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران بعد 20 سبتمبر، وذلك بعدما أفشل مجلس الأمن الدولي قرارًا مماثلًا.