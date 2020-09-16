النائب العام السوداني يعلن ضبط كمية متفجرات تكفي لنسف الخرطوم

أعلن النائب العام السوداني، تاج السر الحبر، عن أن الأجهزة الأمنية تمكنت بمتابعة من النيابة العامة من ضبط كمية ضخمة من المتفجرات، تكفي لنسف العاصمة كلها.وقال النائب العام السوداني، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إنه تم العثور على مواد متفجرة تُشكل خطرًا أمنيًّا مزعجًا على مستوى السودان أو على مستوى الدول المجاورة، حيث وصلت معلومات من قوات "الدعم السريع" أن هناك تجارة تتم في المواد المتفجرة في مواقع مختلفة، وتم وضع النيابة في الصورة.وأضاف "الحبر" أنه تمت مباشرة إجراءات الضبط ومتابعة هذه العملية من ناحية أمنية واستخباراتية، وأسفرت عن ضبط متفجرات خطرة من مادة "تي إن تي" ومادة "نترات الأمونيوم"، التي استخدمت في تفجير مرفأ بيروت الشهر الماضي.وأوضح أنه تم ضبط 41 متهمًا في هذه القضية، التي حظيت بمتابعة على أعلى مستويات القيادة، لافتًا إلى أن هذه المواد الخطرة موجودة في مأمن لدى قوات "الدعم السريع"، وتم تحليل المواد في الأدلة الجنائية، التي توصلت إلى أنها خطرة ومن شأنها نسف كل العاصمة.من جانبه، قال العميد ركن جمال جمعة، المتحدث باسم قوات الدعم السريع، إن كمية المتفجرات التي تم ضبطها، فيها خطر على السودان والدول المجاورة، لافتًا إلى أنه تم ضبط خلية بواسطة الشرطة كان بحوزتها كمية من المواد التي ضبطت بواسطة الدعم السريع.وأوضح أنه تم ضبط المتفجرات والمتعاملين فيها خلال الفترة من 19 أغسطس إلى 13 سبتمبر الجاري، مضيفًا أنه تم ضبط 850 لوح تي إن تي، 3594 كبسولة تفجير، 13 لفة سلك تفجير، و4 أجولة بودرة نترات.