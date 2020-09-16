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الأربعاء 16 سبتمبر 2020 الموافق 28 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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السيسي: الدولة توفر إقامة كاملة للدارسين في مبادرة «بناة مصر الرقمية»
الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 02:20 م
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تستطيع توفير مكان إقامة كاملة للدارسين في مبادرة "بناة مصر الرقمية".
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