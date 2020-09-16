«مستقبل مصر».. السيسي يوجه بتأهيل الشباب لسوق العمل داخليا وخارجيا

دائما ما يهتم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالشباب ومستقبلهم، هم أمل الدولة المصرية، لذا يهيء لهم الكثير من المبادرات وخصوصا في ظل التحول الرقمي الذي تشهده مصر، وتحدث الرئيس عنها اليوم خلال افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية.وترصد«الدستور» أهم رسائل الرئيس السيسي للشباب:- قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه تواصل مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، من أجل تقليل مدة مبادرة لتأهيل وتدريب الشباب ليكون لمدة عام بعد أن كانت المبادرة على عامين.- من خلال توفير أماكن للإقامة يتوفر فيه الفصول ومكان الإقامة والإعاشة، جاهزة لاستقبال ألف طالب، لافتا إلى العدد لا يتوقف على الألف فقط.- لأن وفق الاستهداف نبحث عن المستوى القادر على اجتياز هذه المبادرة المتقدمة عالميا وفنيا.- شدد الرئيس السيسي، على إتاحة الفرصة أمام الشباب للتدريب بالمجان، قائلا: "لو تأهيل الشاب 100 ألف جنيه هنعمل كده"، مشددا على وصول كل هذا للمواطنين.- طالب الرئيس السيسي، بضرورة التوضيح الكامل للمواطنين بشأن الجامعات الأهلية الجديدة وما تقدمه من علوم وتأهيل للطلاب، مع إدارة وكفاءة التعليم للطلاب والسلوك بعيدا عن التطرف والمغالاة.- قال الرئيس السيسي: "لما تيجوا تفتحوا الجماعات الجديدة بالتخصصات الجديدة هناك كثير من الأسر التي تتخوف إنها تدخل على التخصص الجديد.. العلوم الجديدة دى يا جماعة هى اللى هتدخلنا على سوق موجود عندنا فى بلدنا".-أوضح: "عندنا 100 ألف شاب قادرين نوفر تدريب من إللى عاوز 100 ألف جنيه، وبالتالى التكلفة تصل إلى 10 مليارات جنيه.. المبادرات ليست على حساب المواطن ولكنها شكل من أشكال توفير فرص العمل".-قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه كان حريصا على أن يروي مجموعة من الشباب المشارك في برامج التدريب التابعة لوزارة الاتصالات تجربتهم لشباب الجامعات والمعاهد المختلفة في مصر.