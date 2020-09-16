النيابة تقرر تشريح جثة حامل توفيت بمستشفى المنيا الجامعى

قررت النيابة العامة في المنيا، استخراج جثة السيدة التي توفيت داخل مستشفي النساء والتوليد الجامعي، لإجراء الصفة التشريحية، لبيان مدي سبق التدخل الجراحي، ومدي اتباع الإجراءات الطبية الصحيحة مع حالتها، وعما إذا كان قد شاب تلك الإجراءات أي إهمال أدي للوفاة.كانت النيابة قد اطلعت علي الملف الطبي للمتوفاة إيمان أحمد ناجح بالمستشفي، إذ تبين دخولها يوم 11 من الشهر الجاري، بتشخيص اشتباه إصابتها بفيروس كورونا، وأنها تحمل جنينًا في الشهر الثامن، فأودعت بالعناية المركزة، وفي يوم 13 سبتمبر أصيبت بهبوط حاد في الدورة الدموية أدي لوفاتها.وسألت النيابة والدة المتوفاة فقررت إصابة ابنتها قبل وفاتها بارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس، وأنها عُرضت علي أكثر من طبيب خاص، شخص أحدهم حالتها بإصابتها بحمي "التيفويد"، ووصف لها علاجات، وإزاء استمرار تدهور حالتها وفشل العلاج نُقلت لمستشفي سمالوط، ثم إلي مستشفي المنيا الجامعي، وأودعت بالعناية المركزة، وشُخصت حالتها بالاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، مؤكدة عدم وضع ابنتها علي جهاز تنفس صناعي بالرغم من شكواها بضيق التنفس، وقالت إن إهمال الأطباء أدي إلي وفاتها، وقد أيد والد المتوفاة وزوجها نفس الأقوال.وقد طلبت النيابة العامة استدعاء طاقم الأطباء الذين باشروا حالة المتوفاة بمستشفي المنيا الجامعي منذ دخولها لسؤالهم، وقررت التحفظ علي كاميرات المراقبة بالمستشفي لمشاهدة محتواها، كما طلبت النيابة حضور الأطباء الخاصين الذين وقعوا الكشف الطبي علي المتوفاة قبل دخولها المستشفي، وقررت الاطلاع علي باقي الأوراق الطبية الخاصة بالمتوفاة، مع استمرار التحقيق في واقعة تعدي ذوي المتوفاة علي بعض الأطباء والممرضين بالمستشفي.