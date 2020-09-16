بحضور وفد من الاتحاد الأوروبى.. افتتاح أكبر محطة مياه مرشحة بالمحلة الكبرى

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم الأربعاء، محطة مياه المرشحة القديمة بالمحلة الكبرى والممولة من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية ووكالة التنمية الفرنسية وبنك الاستثمار الأوروبي وذلك ضمن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ووفد من الاتحاد الأوروبي وعلى رأسهم السفير الفرنسي، ستيفان رومانية والسفير الألماني سيريل نون والسيد كريستيان برجر سفير دول الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والسيد جان فرنسوا عضو لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الفرنسي.بدء الاحتفال بكلمة من المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف للترحيب بالحضور، ثم استعرض المهندس عادل عطية رئيس الشركة بالغربية مراحل تطور إنشاء محطة مياه المرشحة بالمحلة بتكلفة تصل إلى ١٩٠ مليون جنيه وتبلغ طاقتها الإنتاجية ٨٠٠لث والتي تخدم ٣٤٥ ألف نسمة من أبناء المحلة الكبرى.وأوضح المحافظ أن المحطة تعد واحدة من أكبر المحطات بالمحافظة وتم الانتهاء منها بعد العديد من الاجتماعات والزيارات الميدانية لتذليل كل العقبات التي واجهتها والتأكد من تلافي كل الملاحظات التي كانت تعوق تشغيلها وذلك بالتنسيق مع الجهات المنفذة.وأشار محافظ الغربية إلى أن افتتاح المحطة يأتي ضمن خطة متكاملة للانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع وزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مشيرا إلى أن المحافظة بصدد افتتاح عدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحي خلال الفترة المقبلة.وتفقد المحافظ ومرافقوه غرفة التحكم المركزية وأقسام ومعامل المحطة، حيث تفقد المعمل الكيميائي والمعمل البكتريولوجي وطلمبات المياه العكرة والمرشحة والمروقات والكلور وهي المراحل المختلفة التي تمر بها مياه الشرب حتى يتم ضخها عبر الشبكة للمواطنين.وفي نهاية اللقاء تم التقاط صور تذكارية مع الوفود الأجنبية في المحطة وقدم لهم المحافظ درع المحافظة تكريمًا لجهودهم ومساهمتهم.يذكر أن البرنامج يحتوي على ٢٦ مشروعًا بقيمة إجمالية ٢٠٤٦ مليون جنيه، بالإضافة إلى ٣.٧ مليون يورو وتخدم ١.٦ مليون نسمة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ ٤ مشروعات إحلال وتجديد محطات وشبكات مياه بقيمة ٣٤٦ مليون جنيه وتخدم ٨٧٠ ألف نسمة، وإقامة ١٧ مشروع صرف صحي متكاملًا بقيمة ١.١٧٣ مليار جنيه تخدم ١٦٠ ألف نسمة بـ ٢٧ قرية و١٧ عزبة، تم الانتهاء من ٩ منها وجار تشغيل ٨ في نهاية أكتوبر، بالإضافة إلى إنشاء محطة معالجة بقرية بلتاج بتكلفة إجمالية ١٠٨ ملايين جنيه و٣.٧ مليون يورو، وتجديد ٤ محطات رفع وشبكات صرف صحي بقيمة ٤٠٨ ملايين وتخدم نصف مليون نسمة.