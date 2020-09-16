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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ارتفاع أسعار البلح «السيوي» بالوادي الجديد

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 02:15 م
البلح السيوي
البلح السيوي
محمد مهدي
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شهدت أسواق البلح والتمور في محافظة الوادي الجديد اليوم، ارتفاعًا نسبيًّا في أسعار الجملة والتجزئة عن بداية الموسم، حيث بدأ المزارعون موسم جني المحصول منذ أسبوع بنسبة 30% على مستوى المحافظة.

أكد الحاج سامح عوض، أحد تجار الجملة بمركز الداخلة، أن أسعار البلح لهذا العام بدأت من 10 جنيهات حتى تعدى 11.50، لتكون خطوة ناجحة للفلاح في ظل الاهتمام المتواصل والجاد للنخيل والفسائل الصغيرة، فى ظل استمرار مجمع تمور الوادي الجديد الحكومي في رفع السعر لجنى أكبر كمية من المزارعين.

وأضاف عوض أن أسواق التصدير للدول الخارجية يرتفع مؤشره بشكل ملحوظ، وهو ما يعطي التجار دفعة قوية للجمع والتخزين بكل أريحية.

وتابع أن الأسعار بسوق البلح بالمحافظة ترتفع وتنخفض طبقًا لمعدلات العرض والطلب، والأسعار مرتفعة خلال الفترة الحالية التي تمثل موسم الجني الذي يستمر حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وكان المهندس موسى الشامي، مدير الجمعية الزراعية المركزية بمركز الداخلة، قد أكد، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الجمعية الزراعية المركزية سوف تشتري محصول البلح الفرز الأول بسعر 11 جنيهًا للكيلو الواحد، وهو سعر مبدئي لحين معرفة احتياجات السوق، خاصة أن سعر البلح يتم تحديده بناءً على العرض والطلب بالسوق المحلية وسوق التصدير.

ويعتبر محصول البلح والتمور محصولًا استراتيجيًا بالوادي الجديد؛ نظرًا لأنه المحصول الرئيسي لأبناء المحافظة ويشكل 90% من الغطاء النباتي بها، وسجلت أعداد أشجار النخيل حوالي 2278650 شجرة، بواقع 1685566 نخلة مثمرة، و527507 أشجار غير مثمرة، بينما أشجار النخيل الذكور 65577 شجرة، وتمتلك المحافظة أكثر من 52 مصنعًا ووحدة لتعبئة وتغليف التمور على مستوى المراكز الإدارية الخمسة، حسب آخر إحصائية في شهر سبتمبر الماضي لمديرية الزراعة.

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