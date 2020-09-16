التفاصيل الكاملة لـ تنسيق الدبلومات الفنية 2020

أولًا: خطوات الاستعلام عن تنسيق الدبلومات الفنية 2020

ثانيًا: المؤهلات التي ترحب بها الكليات والمعاهد

ثالثًا: خطوات التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية 2020





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بدأ طلاب الدبلومات الفنية الحاصلون على الشهادات الفنية من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم وأيضًا الحاصلون على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة، في تسجيل رغباتهم منذ أن تم فتح باب تنسيق الدبلومات الفنية 2020 للعام الدراسي الجديد أمس الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر، ومن المقرر أن يستمر لمدة أسبوع ليتم بعدها الإعلان عن النتيجة والتقديم في الكليات.ويرصد لكم موقع "الدستور" في تقريره اليوم التفاصيل الكاملة عن تنسيق الدبلومات الفنية 20201- تبدأ عملية التنسيق بعد إعلان نتيجة القبول من خلال بوابة الحكومة المصرية.2- يقوم الطالب بتسجيل رقم الجلوس لدبلوم المدارس الثانوية (التجارية- الصناعية- الزراعية- السياحة) نظام (3- 5) سنوات.3- بالنسبة لدبلوم المعاهد الفنية (الصناعية- التجارية- السياحة والفنادق- الخدمة الاجتماعية- التمريض) يقوم الطالب بإدخال رقم الكود، ويتم طبع بطاقة الترشيح، والتوجه بها إلى الكلية أو (المعهد) ومعه أصل الأوراق.1- دبلوم المدارس الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج (مساعد فني إداري- خدمات النقل الدولي- سكرتارية طبية).2- دبلوم المدارس الثانوية التجارية نظام مطور (الشعبة العامة- الشئون القانونية- التسويق وسوق المال- مشتريات وأعمال مخازن- تأمينات اجتماعية).3- دبلوم المدارس الثانوية الفنية للإدارة والخدمات (الشئون القانونية- مشتريات وأعمال مخازن- معاملات تجارية- تأمينات تجارية).1- تسجيل الدخول عبر بوابة الحكومة المصرية "التنسيق".2- تحديد خدمة تنسيق الشهادات الفنية.3- كتابة البيانات المطلوبة والاسم.4- الانتقال إلى قائمة تسجيل الجامعات والكليات لتحديد رغبة الطالب.5- التأكد من صحة جميع البيانات المكتوبة.6- الضغط على كلمة تسجيل.