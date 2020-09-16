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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«عربية البرلمان» تثمن تعاون مصر والسودان في تبادل خبرات النقل الجوي

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 02:43 م
أحمد فؤاد أباظة
أحمد فؤاد أباظة
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بالتعاون بين القاهرة والخرطوم في مجال أنظمة النقل الدولي وتبادل الخبرات بين البلدين، مؤكدًا أهمية القضايا التي ناقشها الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، في المكالمة الهاتفية مع المهندس هاشم بن عوف، وزير الدولة للبنية التحتية والنقل السوداني، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال النقل الجوي.

وأكد أباظة، في بيان اليوم، أهمية تأكيد الوزيرين على عمق العلاقات المصرية السودانية في مختلف المجالات وخاصة الطيران المدني، وأن هناك ترابطًا تاريخيًّا وجغرافيًّا مشتركًا بين مصر والسودان، حيث تمت مناقشة تبادل الخبرات بين البلدين في مجال التدريب والصيانة والبنية التحتية للمطارات وأنظمة الملاحة والشحن الجوي، واتفق الطرفان على عقد لقاء مرتقب بين الوفد المصري والسوداني، مشيدًا بإبداء وزير البنية التحتية سعادته بهذه المكالمة وتأكيده حرص بلاده على مد جسور التواصل والتعاون مع مصر والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الطيران المدني.

وأكد أباظة أهمية العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعطي أكبر اهتمام للعلاقات مع مختلف الدول العربية والإفريقية، مشيرًا إلى أن التاريخ والواقع أكدا أن هناك علاقات استراتيجية وتاريخية تربط بين شعبى وادى النيل.

وأعرب النائب عن ثقته التامة في قدرة الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، على تحقيق أفضل النتائج في العلاقات بين القاهرة والخرطوم في مجال النقل الجوي، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها قطاع الطيران المدني المصري.

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