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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

حفلة على شرف «مكملين» فى «تويتر»: «منشوراتكم بتضحكنا»

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 06:40 م
مكملين
مكملين
ريم محمود
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تعرض الحساب الرسمي لقناة «مكملين» على «تويتر»، لهجوم كاسح بعد نشر الحساب خبرا تحت عنوان: «غضب يجتاح الشارع المصري وغليان ينذر بثورة»، وسط سخرية من الأكاذيب التي اعتادت القناة الإخوانية على بثها بين الحين والآخر والشائعات التي تروج لها ودون أن يكون لها أي أساس من الصحة.

وقال مغردون: «الشعب والجيش في مصر إيد واحدة»، بينما قال آخر: «أنتو نفسكم فيها ومش هتحصل وعمركم ما هتوصلوا للحكم تانى»، بينما قال لهم مغرد آخر ساخرًا من نشرهم الشائعات: «ولا فيه غضب ولا غليان الشعب المصري فى كل أزمة واقف بيتفرج على صفحاتكم ويضحك لما ينزل يلاقي الناس عايشة وتعيش وهتعيش فى بلدها».

بينما قال ثالث في رده على مكملين: «معظم تغريداتكم من بره مصر لجان إلكترونية إنتو بتضحكوا على نفسكم.. إن شاء الله 2034 وعليكم خير تكونوا جيتوا في شكاير يا خونة الأرض والعرض».

بينما قال مغرد آخر: «الغضب ده في قلوبكم وقلوب من يدفعون لكم رواتب.. أنتم لا تعرفون شيئًا عن الشعب المصري أنتم خونة ومأجورين».

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