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الأربعاء 16 سبتمبر 2020 الموافق 28 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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السيسي يمازح وزير التربية والتعليم: «المصريين راضيين عنك»
الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:08 م
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طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة والدكتور محمد معيط وزير المالية، بدراسة أحوال المعلمين، لتحسين أوضاعهم من خلال الإعفاء الضريبي لهم بنسبة 60%.
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