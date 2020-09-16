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الأربعاء 16 سبتمبر 2020 الموافق 28 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

انطلاق ووصول 134 رحلة جوية بمطار القاهرة

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:13 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
محمود السعدى
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تشهد صالات السفر والوصول الدولية والداخلية، بمطار القاهرة الدولى، طوال اليوم الأحد، انطلاق ووصول 134 رحلة جوية، لنقل ما يقرب من 15 ألف راكب من مختلف الجنسيات، مع اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في تلك الظروف الراهنة.

وتطبق السلطات المختصة، بمطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب.

كما تتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التي تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.

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