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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 4 أشخاص فى تحطم مروحية عسكرية بالفلبين

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:16 م
تحطم مروحية عسكرية
تحطم مروحية عسكرية بالفلبين
وكالات
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أعلنت السلطات الفلبينية، اليوم الأربعاء، عن تحطم مروحية تابعة للقوات الجوية جنوب البلاد في ظل الطقس السيئ، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص كانوا على متنها.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية الليفتانت كولونيل "أريستيديس جالانج"، إن المروحية من طراز "سيكورسكي إس 76- إيه" سقطت في مزرعة مطاط بإقليم باسلان، على بعد 900 كيلومتر جنوب مانيلا.

وأضاف أن المروحية كانت في طريقها إلى جزيرة جولو قادمة من مدينة زامبوانجا من أجل مهمة إجلاء طبي.

وقال جالانج: "لم يرد نداء استغاثة من الطيار قبل وقوع الحادث".

وقال مسئولون محليون إن أمطارًا غزيرة ضربت المنطقة قبل الحادث.

وقال "ريشيل بيرز"، رئيس الشرطة المحلية، نقلًا عن أقوال لشهود عيان: "لقد وقع انفجار قبل تحطم المروحية".

وجرى انتشال جثث الطيارين الإثنين وطاقم العمل المؤلف من شخصين من بين حطام المروحية.

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