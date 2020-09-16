«مصر للطيران» تسير 39 رحلة جوية بمطار القاهرة غدا

تسير شركة مصر للطيران بمطار القاهرة الدولى، غدًا الخميس، 39 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من «تورونتو، باريس، لاجوس، لندن، ميلانو، أكرا، نيويورك، موسكو، إسطنبول، أبوجا، بغداد، الدمام، البحرين، المدينة المنورة، الخرطوم، جوانزو، الشارقة، أديس أبابا، انجامينا، بيروت».كما تسير 3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى كل من أبوظبي، جدة، ورحلة واحدة استثنائية إلى مسقط، و8 رحلات داخلية بمعدل 3 رحلات جوية إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة جوية إلى كل من أسوان، الأقصر، بالإضافة إلى 3 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4 آلاف راكب.وتطبق السلطات المختصة، بمطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب.كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب الذين تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.