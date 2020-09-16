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الأربعاء 16 سبتمبر 2020 الموافق 28 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 6 أطنان مواد غذائية فاسدة بالغربية

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 12:59 م
مواد غذائية فاسدة
مواد غذائية فاسدة
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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تمكنت مديرية الشئون الصحية بالغربية إدارة مراقبة الأغذية من ضبط 6 أطنان و594 كيلو جرام و1176 لترا من الأغذية والمشروبات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بطنطا وتم تحرير 512 محضرا بالمخالفات والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة.

جاء ذلك خلال حملة مكبرة شنتها الإدارة العامة للطب الوقائي مراقبة الأغذية بقيادة الأستاذ الشناوي نجم بالتنسيق مع مباحث التموين على المحال التجارية والأسواق بمختلف مدن المحافظة، للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية وتنفيذا لتعليمات هيئة الرقابة الإدارية بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق والمخابز والرقابة المشددة على المصانع غير المرخصة للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية الخاصة بالسلع ومطابقاتها للمواصفات لمكافحة كافة صور الغش التجارى والتدليس وردع المخالفين والحفاظ على صحة المواطنين.

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