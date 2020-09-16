ماذا قال اليوتيوبر أحمد حسن وزينب عن ترويع ابنتهما أمام المباحث؟

كشف مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة عن مناقشة اليوتيوبر أحمد حسن وزينب عقب القبض عليهما في اتهامهما بترويع ابنتهما ونشر فيديو للواقعة عبر قناتهما الرسمية في يوتيوب.وأوضح المصدر أن البلاغ المقدم من المجلس القومي للطفولة يفيد بتلوين الأم وجهها باللون الأسود لتنفيذ مقلب لترويع طفلتها وتصويرها لاستغلالها في تحقيق أرباح من المشاهدات.وأثناء مناقشة الأم والأب أفادا بأنهما اعتادا تنفيذ المقالب في بعضهما البعض أمام الجمهور لتحقيق مشاهدات، ولم يكن القصد ترويع طفلتهما الوحيدة بل كانا يقصدان هل ستتمكن الطفلة من التعرف على والدتها بعد تغير ملامحها أم لا.وألقت المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، بعد قيامهما بترويع ابنتهما ونشر تلك الفيديوهات عبر قناتهما الرسمية عبر يوتيوب.جاء ذلك بناء على إذن من النيابة بعد تقديم المجلس القومي للأمومة والطفولة بلاغ ضد أحمد حسن وزوجته بنشر فيديوهات واستغلال طفلتهما.وتم القبض عليهما بالقرب من الطريق الدائري في نطاق حي البساتين، وهما أحمد حسن حسين (26 سنة) وزوجته زينب محمد رجب.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وإحالتهما للنيابة للتحقيق معهما.