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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الصناعة»: السماح بتصدير الكحول والكمامات ومستلزمات الوقاية

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 12:58 م
نيفين جامع
نيفين جامع
دعاء أبو العزم
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أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، السماح بتصدير الكحول بكافة أنواعه ومشتقاته والماسكات الجراحية ومستلزمات الوقاية من عدوى فيروس كورونا لكافة الأسواق الخارجية، وانتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 186 لعام 2020 والخاص بوقف تصدير الكحول بكافة أنواعه ومشتقاته، والقرار الوزاري رقم 187 لعام 2020 والخاص بوقف تصدير الماسكات الجراحية ومستلزمات الوقاية من العدوى.

وقالت الوزيرة إن توجه الوزارة بالسماح بتصدير هذه المنتجات جاء بعد تنسيق كامل مع هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، حيث يتوافر المخزون الكافي لتلبية احتياجات السوق المحلي من هذه المنتجات، مؤكدةً في هذا الإطار حرص الحكومة على توفير كافة المستلزمات الطبية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وفي نفس الوقت الحفاظ على الأسواق التصديرية للمنتجات المصرية من الكحول ومشتقاته والمستلزمات والماسكات.

وأضافت الوزيرة أن الدولة لم تتوان عن إصدار كافة القرارات الهادفة الى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بجانب تعزيز معدلات نمو الاقتصاد القومي وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وأشارت جامع إلى أنه بموجب هذا القرار فإنه يمكن للشركات المنتجة للمستلزمات الطبية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا والتي تشمل الكحول بكافة أنواعه ومشتقاته والماسكات والبدل الواقية وجوانتيات اللاتيكس والماسكات الجراحية وماسكات N95 والأقنعة والنظارات الواقية بدء التصدير لكافة الأسواق العالمية.

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