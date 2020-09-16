تراجع «الحوت الأزرق» يدفع دور العرض لرفعه من السينمات

قررت دور العرض السينمائي رفع فيلم "الحوت الأزرق" من دور العرض السينمائي التي يتواجد فيها، بعد انخفاض الإيرادات التي حققها فبعد 3 أسابيع استطاع فقط جمع 110 آلاف جنيه وهو رقم ضئيل، وخلال الأسبوع المنقضي لم يجمع إلا 7 آلاف و700 جنيه فقط.وبعد أن تواجد الفيلم في أكثر من 15 دارا للعرض أصبح متواجدا في قاعتي عرض اليوم فقط وبعدد حفلات أقل نظرا لقلة الإقبال عليه.الفيلم تدور أحداثه حول لعبة "الحوت الأزرق" التي يستخدمها عدد كثير من الشباب والمراهقين بعد انتشار التكنولوجيا وانشغال الأب والأم عن أبنائهم وما قد يؤدي لتعرضهم لمخاطر كبيرة.والفيلم من بطولة راندا البحيري ونيرمين محسن وحسني شتا وعلاء مرسي وندى بهجت وأحمد سلامة ومن إخراج علاء مرسي.