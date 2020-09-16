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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا تبدأ تسليم المساعدات إلى اللاجئين في اليونان

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 01:03 م
لاجئين
لاجئين
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توجه كارل نيهمر وزير داخلية النمسا على رأس طائرة مساعدات ضخمة إلى اليونان اليوم لتسليم شحنة كبيرة من المساعدات النمساوية لتحسين أوضاع اللاجئين فى مخيم موريا المحترق فى جزيرة ليسبوس اليونانية فى بحر إيجه.

وقال نيهمر في تصريحات له اليوم الأربعاء أن الحكومة مازالت ترفض قبول المهاجرين من مخيم موريا المحترق للاجئين ولكنها أكثر حرصًا على تقديم "المساعدة في الموقع".

وأوضح نيهمر أن النمسا وعدت اليونان بتوفير أماكن إقامة إضافية للاجئين (مجهزة بالتدفئة والأسرة والبطانيات وما إلى ذلك) لنحو 2000 شخص، مشيرا إلى أن الطائرة تحمل ما مجموعه 55 طنًا من المساعدات الطارئة إلى الجزيرة اليونانية.

يذكر ان المساعدات النمساوية تنقلها طائرة روسية من طراز "أنتونوف 124 " وهي إحدى أكبر طائرات النقل في العالم.

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