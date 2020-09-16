«حماة الوطن»: اكتشاف غاز «بشائر خير» يقلب موازين القوى شرق المتوسط

ثمن الدكتور أحمد زكريا، مساعد رئيس حزب "حماة الوطن"، اكتشاف الغاز الجديد الذي أعلنته شركة "بي بي" البريطانية، بمنطقة النورس الكبرى في البحر المتوسط بمصر، وأن التقييم الأولي لنتائج البئر يشير إلى أنه يمكن تقدير غاز منطقة النورس الكبرى عند ما يزيد عن 4 تريليون قدم مكعب، واصفا إياه بـ "الكشف الثمين" والذي قد يقلب موازين القوى الاقتصادية في منطقة شرق المتوسط.وأوضح زكريا، في تصريحات صحفية، أن شركة "بي بي" لها نتائج هائلة في الكشف عن الغاز في مصر، وبالتالي فإن التعاون بين مصر وتلك الشركة البريطانية يعود بمكاسب كثيرة، كما ظهرت رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعاون مع تلك الشركة بنجاح، خاصة أن التعاون مع "بي بي" جعل مصر واحدة من أهم الدول المنتجة للنفط خلال الفترة الراهنة، وأصبحت أحد أكثر الدول المنتجة للغاز، كما أن الرئيس حريص على أن تتبوأ مصر مكانتها الحقيقة في مجال الغاز والنفط.وأكد مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أنه لأول مرة في التاريخ الحديث تظهر مكانة مصر الحقيقية في مجال النفط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، مؤكدا أن للشركة البريطانية سمعتها الدولية وحساباتها وفق أرقام حقيقية وليس مثلما تدعي بعض الدول الإقليمية التي لها أطماع في شرق المتوسط وتخرج بأرقام وهمية لحسابات الاكتشافات، مؤكدا أن "بشائر الخير" تلك تأتي مع استكمال الرئيس لافتتاح مشروعات التنمية المستدامة، وآخرها افتتاح الجامعة المصرية اليابانية وعدد من المنشأت التعليمية والتي تستهدف تنمية الإنسان المصري وخلق جيل يواكب التكنولوجيا المتطورة.