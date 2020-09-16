رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 16 سبتمبر 2020 الموافق 28 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«حماة الوطن»: اكتشاف غاز «بشائر خير» يقلب موازين القوى شرق المتوسط

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 12:46 م
غاز بشائر خير
غاز بشائر خير
أشرف لاشين
طباعة
ثمن الدكتور أحمد زكريا، مساعد رئيس حزب "حماة الوطن"، اكتشاف الغاز الجديد الذي أعلنته شركة "بي بي" البريطانية، بمنطقة النورس الكبرى في البحر المتوسط بمصر، وأن التقييم الأولي لنتائج البئر يشير إلى أنه يمكن تقدير غاز منطقة النورس الكبرى عند ما يزيد عن 4 تريليون قدم مكعب، واصفا إياه بـ "الكشف الثمين" والذي قد يقلب موازين القوى الاقتصادية في منطقة شرق المتوسط.

وأوضح زكريا، في تصريحات صحفية، أن شركة "بي بي" لها نتائج هائلة في الكشف عن الغاز في مصر، وبالتالي فإن التعاون بين مصر وتلك الشركة البريطانية يعود بمكاسب كثيرة، كما ظهرت رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعاون مع تلك الشركة بنجاح، خاصة أن التعاون مع "بي بي" جعل مصر واحدة من أهم الدول المنتجة للنفط خلال الفترة الراهنة، وأصبحت أحد أكثر الدول المنتجة للغاز، كما أن الرئيس حريص على أن تتبوأ مصر مكانتها الحقيقة في مجال الغاز والنفط.

وأكد مساعد رئيس حزب حماة الوطن، أنه لأول مرة في التاريخ الحديث تظهر مكانة مصر الحقيقية في مجال النفط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، مؤكدا أن للشركة البريطانية سمعتها الدولية وحساباتها وفق أرقام حقيقية وليس مثلما تدعي بعض الدول الإقليمية التي لها أطماع في شرق المتوسط وتخرج بأرقام وهمية لحسابات الاكتشافات، مؤكدا أن "بشائر الخير" تلك تأتي مع استكمال الرئيس لافتتاح مشروعات التنمية المستدامة، وآخرها افتتاح الجامعة المصرية اليابانية وعدد من المنشأت التعليمية والتي تستهدف تنمية الإنسان المصري وخلق جيل يواكب التكنولوجيا المتطورة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي: والله العظيم اللي بنعمله ده ما يتعملش.. ومستعد اتحاسب

أول رد من «كارتيرون» على استقالته من تدريب الزمالك

شادية عن عماد حمدي: «ثرثار ومزعج» والأخير: «متعجرفة وعنيدة»

سائق أتوبيس يدهس ضابط مرور على دائري قليوب

الصور

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

الأكثر قراءة

السيسي: والله العظيم اللي بنعمله ده ما يتعملش.. ومستعد اتحاسب

بيان إبراهيم منير يكشف انشقاقات الجماعة.. والشباب: «راجل خرونج»

القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته «زينب»

«المركزى» يقرر استمرار إلغاء رسوم وعمولات السحب النقدى

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

سر الشال الفلسطيني الذي أهداه ياسر عرفات للفنانة نادية لطفي

شادية عن عماد حمدي: «ثرثار ومزعج» والأخير: «متعجرفة وعنيدة»

بين اليونان والسويس.. كواليس مباراة انتهت قبل أن تبدأ

«جاتني حالة قرف».. اعترافات نبيلة عبيد عن أزمتها في مسلسل أم كلثوم

نجم الساعة

«اللعبة القذرة».. أحمد حسن وزينب يتاجران بابنتيهما لجمع الأموال

منوعات

4 خرافات شائعة عن الأطعمة

موسيتى يهزم فافرينكا فى بطولة إيطاليا للتنس المفتوحة

الصين تطلق حملة قراءة لنشر الوعى حول أَضرار «المخدرات»

عادة التدحرج تسبب «صلع» حيوان باندا شهير بالصين

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
صورةُ مصرَ
منى رجب
مصر فيها ناس حلوة
لواء. محسن الفحام
سلام للسودان
القس. رفعت فكرى
ازرع أمانة تحصد نجاحًا
المزيد

الثقافة

نادي فنون الأوبرا بدمنهور يبدأ موسمه الرابع بالفنون الروسية

ثقافة القليوبية تناقش الأزمات الاقتصادية في العصر الفاطمي

وزيرة الثقافة تبحث مع سفير إسبانيا سبل تعزيز التعاون الثقافي

عادل الميرى: أنهيت مجلّدين عن الحضارة المصرية أثناء نوبتجيات الليل كطبيب