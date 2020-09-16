«الإنجيلية»: هدم كنيسة الأقصر تم لتطوير طريق الكباش

روجت جماعة الإخوان الإرهابية عدد من الشائعات بشأن هدم بعض دور العبادة بمصر، ومن بينها الكنيسة الإنجيلية بالأقصر، وتداول البعض صور لعملية هدم الكنيسة ترويجًا لشائعاتهم.من جانبه قال القس محروس كرم، راعي الكنيسة الإنجيلية بالأقصر، إن هدم الكنيسة متفق عليه منذ عام 2010، باتفاق مع محافظة الأقصر وبالتعاون مع وزارة الآثار وبموافقة رئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور القس أندريه زكي، وذلك لتواجداها بطريق الكباش لتطويره لدعم السياحة بالمحافظة.وتابع راعي الكنيسة الإنجيلية بالأقصر، في تصريحات لـ" الدستور" أن تنفيذ قرار الهدم توقف لعدة سنوات حتى عام 2018، تم تجديد الاتفاق بعد العودة باستكمال تطوير طريق الكباش بالأقصر، والذي استقر على عدم ترك الكنيسة أو هدمها لحين استلام كنيسة أخرى بديلة للصلاة بها بوعد من الجهات المسؤولة في الدولة.وأشار "كرم" إلى أن الكنيسة لم تهدم أو يتم توقف الصلاة بها حتى تم بناء كنيسة جديدة بديلة، حيث وعدت الدولة وأوفت بإيجاد كنيسة بديلة لكنيسة الأقصر الإنجيلية، وبالفعل بدأنا الصلاة بالكنيسة الجديدة منذ نهاية شهر أغسطس الماضي.واوضح أن البعض من قوى الشر من الجماعات الإرهابية استغل هدم الكنيسة للترويج لشائعات خاطئة حول هدم دور العبادة وهذا الأمر عار من الصحة، مؤكدًا أن قرار هدم الكنيسة والصلاة بكنيسة بديلة وفرتها لنا الدولة جاء باتفاق بين الكنيسة والمسؤولين بالدول لأجل مصلحة الوطن، وتطوير قطاع السياحة بالأقصر من خلال تطوير طريق الكباش والذي يؤثر إيجابيًا على قطاع كبير من المصريين.