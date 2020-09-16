رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 16 سبتمبر 2020 الموافق 28 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«الإنجيلية»: هدم كنيسة الأقصر تم لتطوير طريق الكباش

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 12:46 م
هدم كنيسة الأقصر
هدم كنيسة الأقصر
تريزة شنودة
طباعة
روجت جماعة الإخوان الإرهابية عدد من الشائعات بشأن هدم بعض دور العبادة بمصر، ومن بينها الكنيسة الإنجيلية بالأقصر، وتداول البعض صور لعملية هدم الكنيسة ترويجًا لشائعاتهم.

من جانبه قال القس محروس كرم، راعي الكنيسة الإنجيلية بالأقصر، إن هدم الكنيسة متفق عليه منذ عام 2010، باتفاق مع محافظة الأقصر وبالتعاون مع وزارة الآثار وبموافقة رئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور القس أندريه زكي، وذلك لتواجداها بطريق الكباش لتطويره لدعم السياحة بالمحافظة.

وتابع راعي الكنيسة الإنجيلية بالأقصر، في تصريحات لـ" الدستور" أن تنفيذ قرار الهدم توقف لعدة سنوات حتى عام 2018، تم تجديد الاتفاق بعد العودة باستكمال تطوير طريق الكباش بالأقصر، والذي استقر على عدم ترك الكنيسة أو هدمها لحين استلام كنيسة أخرى بديلة للصلاة بها بوعد من الجهات المسؤولة في الدولة.

وأشار "كرم" إلى أن الكنيسة لم تهدم أو يتم توقف الصلاة بها حتى تم بناء كنيسة جديدة بديلة، حيث وعدت الدولة وأوفت بإيجاد كنيسة بديلة لكنيسة الأقصر الإنجيلية، وبالفعل بدأنا الصلاة بالكنيسة الجديدة منذ نهاية شهر أغسطس الماضي.

واوضح أن البعض من قوى الشر من الجماعات الإرهابية استغل هدم الكنيسة للترويج لشائعات خاطئة حول هدم دور العبادة وهذا الأمر عار من الصحة، مؤكدًا أن قرار هدم الكنيسة والصلاة بكنيسة بديلة وفرتها لنا الدولة جاء باتفاق بين الكنيسة والمسؤولين بالدول لأجل مصلحة الوطن، وتطوير قطاع السياحة بالأقصر من خلال تطوير طريق الكباش والذي يؤثر إيجابيًا على قطاع كبير من المصريين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شادية عن عماد حمدي: «ثرثار ومزعج» والأخير: «متعجرفة وعنيدة»

وزير التعليم يكشف حقيقة إصدار رخص مزاولة للدروس الخصوصية

تقرير أمريكي: أكثر الأشياء سحرًا بالعالم «موجود في مصر»

القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته «زينب»

الصور

image description

مباراة الأهلى والاتحاد الشوط الثانى

image description

الشوط الأول: الأهلى والاتحاد السكندرى

image description

تكريم المجلس القومى للمرأة لـ سيدة القطار

image description

قصر السينما يستضيف سميرة أحمد

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

الأكثر قراءة

السيسي: والله العظيم اللي بنعمله ده ما يتعملش.. ومستعد اتحاسب

بيان إبراهيم منير يكشف انشقاقات الجماعة.. والشباب: «راجل خرونج»

القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته «زينب»

«المركزى» يقرر استمرار إلغاء رسوم وعمولات السحب النقدى

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

سر الشال الفلسطيني الذي أهداه ياسر عرفات للفنانة نادية لطفي

شادية عن عماد حمدي: «ثرثار ومزعج» والأخير: «متعجرفة وعنيدة»

بين اليونان والسويس.. كواليس مباراة انتهت قبل أن تبدأ

«جاتني حالة قرف».. اعترافات نبيلة عبيد عن أزمتها في مسلسل أم كلثوم

نجم الساعة

«اللعبة القذرة».. أحمد حسن وزينب يتاجران بابنتيهما لجمع الأموال

منوعات

4 خرافات شائعة عن الأطعمة

موسيتى يهزم فافرينكا فى بطولة إيطاليا للتنس المفتوحة

الصين تطلق حملة قراءة لنشر الوعى حول أَضرار «المخدرات»

عادة التدحرج تسبب «صلع» حيوان باندا شهير بالصين

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
صورةُ مصرَ
منى رجب
مصر فيها ناس حلوة
لواء. محسن الفحام
سلام للسودان
القس. رفعت فكرى
ازرع أمانة تحصد نجاحًا
المزيد

الثقافة

نادي فنون الأوبرا بدمنهور يبدأ موسمه الرابع بالفنون الروسية

ثقافة القليوبية تناقش الأزمات الاقتصادية في العصر الفاطمي

وزيرة الثقافة تبحث مع سفير إسبانيا سبل تعزيز التعاون الثقافي

عادل الميرى: أنهيت مجلّدين عن الحضارة المصرية أثناء نوبتجيات الليل كطبيب