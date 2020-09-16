أخر يوم.. سارع بالتسجيل في تحويلات تقليل الاغتراب

طريقة التسجيل في تقليل الاغتراب عبر الموقع الإليكتروني



2- يقوم الطالب بتسجيل رقم الجلوس في الخانة المحددة.



3-تسجيل رقم الكود الخاص بالطالب.



شروط وقواعد التحويل من كلية لأخرى ومن محافظة لأخرى 1-لا يحق للطالب تقليل الاغتراب إلا مرة واحدة.



2-يشترط أن يكون الطالب قد استوفى كل الشروط الخاصة بكل كلية مثل اجتياز اختبار القدرات في بعض الكليات والتي تجرى بعد نتيجة الثانوية العامة.



3-التحويل المشابه لنفس الكلية يكون وفقا للتوزيع الجغرافي.



4-التحويل غير المشابه أي التحويل لكلية أخرى مثل(التحويل من كلية الطب إلى كلية الصيدلة)يكون ذلك وفقا للدرجات التي حصل عليها الطالب في نتيجة الثانوية العامة مع استيفاء كافة الشروط الخاصة بالكلية المحول إليها من اجتياز اختبار القدرات.



5-التحويل يتم من خلال الموقع الالكتروني، وليس إليكترونيًا وإذا تم قبول التحويل يتم التقديم ورقيا فيما بعد.



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يشار إلى أن مرحلة تقليل الاغتراب بتنسيق 2020، لطلاب المرحلة الأولى والثانية بدأت منذ يوم السبت 12 سبتمبر الماضي وتلقت وزارة التعليم العالي ما يقرب من 80 طلب لطلاب المرحلة الأولى والثانية الراغبين في التحويل. يشار إلى أن مرحلة تقليل الاغتراب بتنسيق 2020، لطلاب المرحلة الأولى والثانية بدأت منذ يوم السبت 12 سبتمبر الماضي وتلقت وزارة التعليم العالي ما يقرب من 80 طلب لطلاب المرحلة الأولى والثانية الراغبين في التحويل.

تتسابق فئة كبيرة من الطلاب بمحافظات جمهورية مصر العربية، لإتمام إجراءات التحويل، قبل الإعلان عن إغلاق موقع التنسيق الإليكتروني أمام طلاب المرحلة الأولى والثانية بتنسيق الجامعات للعام الجامعى 2020-2021 مساء اليوم الأربعاء، وذلك وفقا للجدول الزمنى لمرحلة تقليل الاغتراب.وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، إن شروط وخطوات تقليل الاغتراب لتنسيق الثانوية العامة لعام 2020 تأتي وفقًا للتوزيع الجغرافي الأقرب لمقر كل طالب ووفقا لعدد الأماكن المتبقية في الجامعات أثناء تنسيق الثانوية العامة لعام 2020.