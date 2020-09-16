سكرتير عام مطروح يتفقد أعمال تطوير الشواطئ والحدائق العامة

تفقد اللواء أشرف مصطفى إبراهيم سكرتير عام المحافظة، يرافقه اللواء ماجد البري قائد الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية، المشروعات الجارية بعدد من الشواطئ والكافتيريات والمتنزهات، والتي يتم تنفيذ تطويرها من خلال الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية.وأوضح سكرتير عام محافظة مطروح أنه تم المرور على أعمال تطوير منطقة روميل، وما تم تنفيذه من أعمال التطوير للكافتيريات والمشايات والمساحات الخضراء التي تم تجهيزها بالمنطقة وتجهيز كافة المنشآت التي تقوم على خدمة المصطافين بالشاطئ، موجها بالاهتمام والنظافة مع المتابعة المستمرة للأعمال.وأضاف أنه تم المرور على حديقة متنزه كليوباترا وأعمال التطوير خاصة تنفيذ أعمال حمام السباحة، موجها لشركة كهرباء البحيرة بمطروح بسرعة توفير مصدر التيار الكهربائى لتشغيل حمام السباحة وتوفير مولد كهربائي لتشغيل الحمام، بالإضافة إلى تفقد أعمال التطوير الأخيرة في منطقة حمام وشاطئ كليوباترا والممشى الزجاجي مع أهمية الحفاظ والاهتمام بنظافتها مع متابعة تحصيل قيمة رسوم دخول الزائرين للشاطئ وتوفير المورد الدائم لأعمال الصيانة والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.وتابع أنه تم تفقد حديقة النصر الخاصة بالقوات المسلحة كنموذج لأعمال التطوير وكمتنزه ومتنفس متميز لخدمة أهالى مطروح، وما بها من تطويرات كحمام السباحة وصالات الألعاب الرياضية والجيم، بالإضافة إلى متابعة وتفقد ما تم من تطوير بشاطئ الغرام من تجهيز الشاليهات الموجودة بالمنطقة والتي تخدم مصطافى مطروح، موجها بضرورة اهتمام القائمين على الإدارة بالنظافة العامة والحفاظ على المظهر الجمالى للشاطئ.وأكد أن عدد من المصطافين أشادوا بما تم إنجازه فى أعمال التطوير التي تمت بعدد من الشواطئ، وأبدوا ارتياحهم الشديد لهذه الأعمال المتميزة والخدمات المقدمة للزائرين.وأشاد بالجهود والأداء المتميز للشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية بقيادة اللواء ماجد البري قائد الشعبة الهندسية في تنفيذ تطوير عدد من المواقع والأماكن الشاطئية والحدائق والكافتيريات العامة والتي لاقت استحسان ولفت أنظار زائري مطروح مع الأداء المتميز ودقة التنفيذ.