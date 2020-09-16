قرارات بتجديد تعيين مديرى المراكز والوحدات بجامعة بنى سويف

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، عدة قرارات بتجديد التعيين والقيام بالأعمال لعدد من أعضاء هيئة التدريس للمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة حتى 31 يوليو 2021.وتضمنت القرارات تجديد تعيين الدكتور خالد عباس، الأستاذ بكلية الطب البيطري، مديرًا لمركز التعليم المدمج، والدكتور أحمد فاروق المدرس بكلية التجارة مديرًا لمركز المؤتمرات، والدكتور أحمد معاذ المدرس بكلية الهندسة مديرًا لإدارة وحدة السيارات.كما تضمنت القرارات تجديد قيام الدكتور جمال عبدالمطلب، الأستاذ المساعد بكلية الآداب، بأعمال مدير مركز تنمية الموارد البشرية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين، والدكتور ناجى محمود محمد المدرس بكلية التربية الرياضية بأعمال مدير مركز جامعة بنى سويف للطباعة والنشر.وشملت قرارات رئيس جامعة بنى سويف الدكتور عبدالرحيم حسين عبدالعظيم، الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطري، قائمًا بأعمال مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، والدكتور عبدالحميد محمد عبدالحميد المدرس بكلية الهندسة، قائمًا بأعمال مدير وحدة الاستشارات وربط البحوث بالصناعة.وقيام الدكتور سيد محمد عبدربه المدرس بكلية التربية بأعمال مدير مركز التدريب والاستشارات بكلية التربية، والدكتورة هبه ممدوح محمد الأستاذ المساعد بكلية التربية بأعمال مدير مركز الإرشاد النفسي والتربوي بكلية التربية، والدكتورة حنان أحمد الروبي الأستاذ المساعد بكلية التربية بأعمال مدير المركز الدولي للكمبيوتر بكلية التربية، وقيام الدكتورة رحاب فايز الأستاذ بكلية الآداب بالإشراف على مكتب المعلومات والتوثيق الرقمي، والدكتور حسن أحمد محمد المدرس بكلية الزراعة بأعمال مدير مركز الإنتاج والخدمات الطلابية.