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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أبرزها ضبط 10 أطنان أسماك فاسدة.. ضبط 1227 قضية تموينية

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 12:44 م
أسماك فاسدة
أسماك فاسدة
نرمين محمود الدهان
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أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 1227 قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها ضبط 10 أطنان "أسماك مجمدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغيير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة "انتفاخ ظاهري- نقاط سوداء"، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة السلام ثان بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط 12 طن سلع غذائية "أرز أبيض، مكرونة، دقيق فاخر"داخل مخزن بهدف حجبها عن البيع والتداول بالأسواق بقصد زيادة أسعارها بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالشهداء بمحافظة المنوفية، وضبط 5.210 طن "سكر حر، أرز أبيض" بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة عابدين بمحافظة القاهرة.

وأسفرت الجهود عن ضبط 3.900 طن سلع تموينية مدعمة "سكر، مكرونة"، 744 عبوة زيت تموين مدعمة مخصصة ربطًا على البطاقات التموينية ومحظور تداولها بالأسواق قدرت بـ 39.798 جنيه- 600 قطعة كمامة طبية بدون مستندات مجهولة المصدر، بحوزة سائق مركبة تروسيكل "بدون لوحات معدنية" حال سيره بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بمحافظة البحيرة، وضبط بدال تموينى بمنوف بمحافظة المنوفية لتجميعه 1524 عبوة زيت تموينى مدعم مخصص ربطًا على البطاقات التموينية، قدرت بـ 25908 جنيهات، تمهيدًا للاتجار بها فى السوق السوداء، وضبط 3.400 طن "عسل جلوكوز، عسل أسود"- 5880 عبوة "ويت زيتون، ماء ورد" بدون مستندات مجهولة، بحوزة المديرة المسئولة عن مصنع للصناعات الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان بمحافظة الجيزة.

وتم ضبط 5.370 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستخدام لانتهاء تاريخ صلاحيته، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بدائرة بسمنود بمحافظة الغربية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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