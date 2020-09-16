أستاذ أوعية دموية يوضح أفضل طريقة لتسليك شرايين القدم

أكد الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحات الأوعية الدموية، أن تسليك شرايين القدم فى حالة الإصابة يجب أن يتم علاجها بشكل سريع وجاد لتفادى المضاعفات التى قد تحدث نتيجة الإهمال، خاصة أن إنسداد الشرايين هى حالة وجود قصور بالدورة الدموية نتيجة توقف أو قلة وصول الدم إلى أجزاء الجسم المختلفة.وقال إن هناك عدة عوامل تؤدي إلى ترسب وتراكم الدهون على جدران الأوعية الدموية، وبالتالي تضييقها والتأثير على عملها في إيصال الدم إلى القدمين بكفاءة ومنها التدخين والبدانة، وارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وارتفاع نسبة الكوليسترول، والتقدم في العمر، أمراض القلب وقلة الحركة وممارسة الأنشطة البدنية بالإضافة للأسباب الوراثية.وأضاف الدالى لـ"الدستور" أنه قد لا يشعر المريض بأي أعراض في المراحل المبكرة من المرض، وفي حالة ظهور الأعراض يشعر المريض بألم في الساقين عند المشي السريع وصعود الدرج وهبوطه ويزول الألم بعد التوقف للاستراحة، كما يشعر المريض بالألم والخدر في الساقين في ساعات الراحة وخاصًة في الليل قد يمنعه في بعض الأحيان من النوم، نتيجة لضعف وصول الدم إلى الأطراف تتعرض القدمين للإصابة بجروح وتقرحات يصعب شفائها، ويكون مظهر الجلد شاحبًا يميل إلى اللون الأزرق كما يشعر المريض ببرودة أسفل القدمين.وأشار إلى أن علاج انسداد شرايين الساق يتم من خلال قسطرة يتم إدخالها إلى مكان الانسداد وتحمل في نهايتها بالون يتم نفخه لتوسيع الضيق الموجود بالشريان ويتم وضع دعامة للحفاظ على الشريان بشكل مفتوح وعدم انسداده مرة أخرى.