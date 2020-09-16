ضبط 5 قضايا أموال عامة بـ3.5 مليون جنيه
الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 11:41 ص
مريم جبل - عمرو المزيديطباعة
شنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية؛ لضبط كل أشكال الخروج عن القانون.
أسفرت الجهود- خلال 24 ساعة- عن ضبط 5 قضايا «نصب سفريات، تحويل أموال، تهريب جمركي، غسل أموال، استغلال نفوذ مزعوم» مُتهم فيها 7 أشخاص ضبط فيها مستنديًا 3٫5 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابات المتخصصة.
أسفرت الجهود- خلال 24 ساعة- عن ضبط 5 قضايا «نصب سفريات، تحويل أموال، تهريب جمركي، غسل أموال، استغلال نفوذ مزعوم» مُتهم فيها 7 أشخاص ضبط فيها مستنديًا 3٫5 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابات المتخصصة.