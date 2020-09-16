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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

محاكمة عاطل هتك عرض طفلة فى حفل زفاف بالسلام

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 11:46 ص
هتك عرض طفلة
هتك عرض طفلة
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الأربعاء، بإحالة متهم بالتحرش بطفلة ومحاولة هتك عرضها مستغلا انشغال أهلها فى حفل زفاف لمحكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهم «ش. ح»، عاطل، أقر باستدراجه الطفلة «ج. ع»، 9 سنوات، بغرض فتح باب شقتهم له ليتمكن من دخول الحمام، وذلك بعد مراقبة والديها والتأكد من انشغالهما فى حفل زفاف بالعقار.

وفور دخوله الشقة قام بالتحرش بها لفظيًا وجسديًا محاولا لمس أجزاء من جسدها وتمكن من تمزيق ملابسها، محاولا هتك عرضها وكتم أنفاسها إلا أن الطفلة تمكنت من الفرار إلى إحدى الغرف وحبس نفسها من الداخل، وعندما فشل المتهم فى الإمساك بها لاذ بالفرار، وأقر بأنه تعاطى مخدرات جعلته فاقدا الوعي.

وأقر شهود العيان بأنهم شاهدوا المتهم وهو خارج من شقة المجني عليه مهرولا ولاذ بالفرار مؤكدين أنهم ببحثهم عن المجنى عليها وجدوها داخل إحدى الغرف وملابسها ممزقة وأخبرتهم بما فعله المتهم بها.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام يفيد بقيام عاطل بالتحرش بطفلة محاولا هتك عرضها وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهم وضبطه وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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