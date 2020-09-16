السيسى: هدفنا «مصلحة وطنية صافية» وليس الضغط على الناس أو تعذيبهم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الإساءة والتشكيك اللذين تستخدمهما قوى الشر ضد مصر الهدف منهما هو إسقاط الدولة.وأضاف السيسي، خلال حضوره افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب، إن أهل الشر يشككون في كل مسئول عن أي ملف لزرع الشك في نفوس المصريين.وتابع: "سنجد دوما المتشككين في كل إجراء تقوم به الدولة وهذا اتجاه سيعيش معنا وسيظل إلى أن نعبر، وقناة السويس خير مثال فقد تعرضت لهجوم شديد لكننا واصلنا العمل".وواصل: "كل إجراء تقوم به الدولة لتحقيق مصلحة الدولة المصرية وشعبها ستجدون من يشكك فيه، رغم أن هدفنا تحقيق مصلحة وطنية صافية وليس الضغط على الناس أو تعذيبهم".