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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الكهرباء: 30 ألف ميجاوات الحمل المتوقع اليوم

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 11:31 ص
الكهرباء
الكهرباء
أ ش أ
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ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحمل الأقصى المتوقع، اليوم الأربعاء، يبلغ 30 ألف ميجاوات مقابل 30 ألف ميجاوات أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 23 ألفا و362 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد قامت بتفعيل عدد من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء، فقد فعلت الوزارة خدمة الخط الساخن 121 منذ أغسطس 2016 حيث تلقى هذا الخط 9 ملايين مكالمة من أغسطس 2016 إلى 30 أبريل الماضي.

ويأتي ذلك في إطار الإنجازات التي حققتها الوزارة من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة لتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقى الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات، وذلك في إطار زيادة توعية المواطنين والمشتركين بما يتصل بدائرة اهتمامهم، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلف والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

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