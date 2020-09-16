جامعة أسيوط تجدد لعميد «البيولوجيا الجزيئية».. وتعيين 9 أساتذة مساعدين

وافق مجلس جامعة أسيوط، في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور طارق الجمال، على تعيين 9 أستاذة مساعدين بعدد من كلياتها، حيث نصّت القرارات في كلية الطب على تعيين الدكتور أحمد سليمان علي بقسم الجراحة، والدكتورة نهى عبدالرحيم أبوالحجاج بقسم الباثولوجيا، والدكتورة زينب عبد الحميد طاهر بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بالكلية، وفي كلية التمريض الدكتورة شيماء عبد الرحيم خلف بقسم تمريض صحة الأسرة والمجتمع، والدكتورة آمنة عبدالله دسوقي بقسم التمريض الباطني والجراحي بالكلية.كما تضمنت القرارات تعيين أستاذ مساعد واحد في كلٍ من 4 كليات أخرى، وهم الدكتورة فاطمة عبد الرجال محمود بقسم علم الحيوان والحشرات بكلية العلوم، والدكتورة صفاء عبد الحميد محمد بقسم علوم وتكنولوجيا الأغذية بكلية الزراعة، والدكتورة أسماء جابر مهران بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب، والدكتورة غادة كامل سويفي بقسم العلوم النفسية بكلية التربية للطفولة المبكرة بالجامعة.كذلك تم التجديد للدكتورة أسماء عبد الناصر أحمد حسين، الأستاذة بقسم الأمراض المشتركة بكلية الطب البيطري، للقيام بعمل عميدة معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية بالجامعة لمدة عام.كما شملت القرارات تولي كل من الدكتور محمد حمام زين الدين محمد عطية، الأستاذ المتفرغ بقسم الخضر بكلية الزراعة، والدكتور أحمد صابر محمود، الأستاذ المتفرغ بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب، والدكتورة ماجدة هاشم بخيت، الأستاذة المتفرغة بقسم العلوم النفسية بكلية التربية للطفولة المبكرة، الإشراف على كلياتهم وتيسير الأعمال بها لحين تعيين عمداء جدد للكليات الثلاث.