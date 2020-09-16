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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تخفيض رسوم التصالح فى مخالفات البناء بدمياط الجديدة 20%

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 11:41 ص
الدكتورة منال عوض،
الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط
حسام فهمي
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أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن تخفيض قيمة مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء بمدينة دمياط الجديدة بنسبة 20%، بناء على قرار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتخفيض قيم المقابل للتصالح في المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.

وأضافت المحافظ، في بيان، أن هذا القرار جاء في إطار العمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتشجيعهم على التصالح في بعض مخالفات البناء، لتقنين أوضاعهم وضبط العمران، وخاصة بالمدن الجديدة.

وتابعت عوض، أنه تم التنسيق مع جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة لتنفيذ ما يلزم من إجراءات بشأن تخفيض قيم التصالح في بعض مخالفات البناء للنشاط السكني، طبقًا لما نص عليه القانون.

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